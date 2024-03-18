Одесити залишились без світла до вечора понеділка — адреси

Енергетик ДТЕК працює на електромережі. Фото: УНІАН

Сьогодні, 18 березня, деякі одесити, які підключені до центральної енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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пров. Економічний 1, 2, 3, 5;

Фонтанська дорога, 39, 41, 43, 45, 47.

Південний РЕМ:

Івана та Юрія Лип, 68, 72, 74, 74а, 74в;

Іцхака Рабіна, 57, 59, 61;

Лігінська (Макаренка), 39/Б;

Ільфа і Петрова, 18а, 27, 31.

Північний РЕМ:

Поштова, 17 — 37, 60, 64, 66, 68, 76, 76а;

Вітчизняна, 1;

Іспанська, 1,1/корп.3-8;

Михайла Грушевського, 7;

Паркова , 62 — 73;

Самодіяльна, 1.



Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.

Також ми писали, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.