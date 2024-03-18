Одесситы остались без света до вечера понедельника — адреса

Энергетик ДТЭК работает на электросети. Фото: УНИАН

Сегодня, 18 марта, некоторые одесситы, подключенные к центральной энергораспределительной сети, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

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пер. Экономический 1, 2, 3, 5;

Фонтанская дорога, 39, 41, 43, 45, 47.

Южный РЭС:

Ивана и Юрия Лип, 68, 72, 74, 74а, 74в;

Ицхака Рябина, 57, 59, 61;

Лигинская (Макаренко), 39/Б;

Ильфа и Петрова, 18а, 27, 31.

Северный РЭС:

Почтовая, 17 - 37, 60, 64, 66, 68, 76, 76а;

Отечественная, 1;

Испанский, 1,1/корп.3-8;

Михаила Грушевского, 7;

Парковая, 62 - 73;

Самодеятельная, 1.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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Напомним, некоторые поставщики обновят тарифы на электрическую энергию для одной категории потребителей. Изменения произойдут с 1 апреля 2024 года.

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