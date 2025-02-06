Одесити без світла - адреси відключень

Лапмочка на фоні ліній електропередач. Фото: Укрінформ

Сьогодні, 6 лютого, графіки відключення в Одесі не діятимуть, але за багатьма адресами проводитимуть планові ремонтні роботи. Тому кілька районів міста залишаться без електропостачання, повернути світло до будинків одеситів планують до вечора.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі міста.

Читайте також:

Де відключать світло

Північний РЕМ:

Висоцького, 13-25, Ак. Сахарова, 24 -44, В. Бувалкіна, 73-75

За цими адресами світло дадуть до 18:00

Південний РЕМ:

1 лінія Вільямса, 43,21,

Аграрна, 3-53,

Алмазна,

Юрія Єгорова (Байкальська), 1-16,

Вавілова,

Весняна,1-34,

Відважних, 2-28,

Вірського,10-40, Ак. Гамалея,

Дача Ковалевського, 7-35,

Довга, 1а-24,

Естонська, 7-21,

Юрія Коваленка (Єнісейська),1-17,

Зелена, 1-24,

Зоряна, 4,6а,

Івана та Юрія Лип, 23-31,

Йосипа Тимченка, 1-35,

М.Врубеля, 2-20,

Дениса

Максишко,

М. Гумільова, 11-26,

М. Огренича,

Місячна,

Петра Болбочана, 7-15а,

Озерна, 1-7,2-58,

Василя Берладяну (Омська), 1-35,2-36,

Офіцерська, 3/корп.2,

Просвіти,3-40,

Рибальська,

Студена,

Таїрова, 19-21, 40-48,

Танфільєва, 11,

Художника Федорова,

Чикаленко, 19-48,

Яблунева,1-30,

Ямська, 1-35

Дружний,

3-я лінія Марії Демченко,

пров. 1-й Колгоспний,1-9, п

ров. 2-й Амундсена, 19,

пров. Сергія Параджанова, пров. 2-й

Марії Демченко,

пров. Адольфа Лози,

пров. Байдарочний,

пров. Вишневий,

пров. Дружний,

пров. Ейзенштейна,

пров. Каспійський,

пров. Косий,1-3,

пров. Радісний, 1-7,

пров. Романтичний, 9,22/46, пров.

Якірний, проїзд Бузковий

Ці роботи обіцяють завершити до 17:00.

🔸Центральний РЕМ:

Дігтярна,1-15,

Ковальська, 29-33,40,

О. Станкова, 15,17,

Мала Арнаутська, 36-59,

Мельницька, 10,18,

Вадима Корженка (Осипова), 39-45, 50/52,

Пантелеймонівська, 56,

Спірідонивська, 25, 27,

Тираспольська, 11-23, 22-24,

Успенська, 76-80,113 -125.

За цими адресами відновлять постачання електроенергії до 18:00 .

Куди звертатися при відключенні світла

Коли виникає відключення електроенергії, є доцільним спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія на вашу адресу. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла зручним способом:

особисті повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті оператора системи розподілу;

зателефонувати до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаю, ми писали про тарифи на комуналку та зв’язок. А також про державні виплати.

