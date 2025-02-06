Одесситы без света - адреса отключений

Лапмочка на фоне линий электропередач. Фото: Укринформ

Сегодня, 6 февраля, графики отключения в Одессе не будут действовать, но по многим адресам будут проводить плановые ремонтные работы. Поэтому несколько районов города останутся без электроснабжения, вернуть свет в дома одесситов планируют к вечеру.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале города.

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Где отключат свет

Северный РЭС:

Высоцкого, 13-25, Ак. Сахарова, 24-44, В. Бувалкина, 73-75

По этим адресам свет дадут до 18:00

Южный РЭС:

1 линия Вильямса, 43,21,

Аграрная, 3-53,

Алмазная,

Юрия Егорова (Байкальская), 1-16,

Вавилова,

Весенняя, 1-34,

Отважных, 2-28,

Вирского,10-40, Ак. Гамалея,

Дача Ковалевского, 7-35,

Длинная, 1а-24,

Эстонская, 7-21,

Юрия Коваленко (Енисейская),1-17,

Зеленая, 1-24,

Звездная, 4,6а,

Ивана и Юрия Лип, 23-31,

Иосифа Тимченко, 1-35,

М.Врубеля, 2-20,

Дениса

Максишко,

М. Гумилева, 11-26,

М. Огренича,

Лунная,

Петра Болбочана, 7-15а,

Озерная, 1-7,2-58,

Василия Берладяна (Омская), 1-35,2-36,

Офицерская, 3/корп.2,

Просвещения,3-40,

Рыбацкая,

Студена,

Таирова, 19-21, 40-48,

Танфильева, 11,

Художника Федорова,

Чикаленко, 19-48,

Яблоневая, 1-30,

Ямская, 1-35

Дружный,

3-я линия Марии Демченко,

переулок 1-й Колхозный,1-9, п.

ров. 2-й Амундсена, 19,

переулок Сергея Параджанова, 2-й переулок

Марии Демченко,

переулок Адольфа Лозы,

переулок Байдарочного,

переулок Вишневый,

переулок Дружный,

переулок Эйзенштейна,

переулок Каспийский,

переулок Косой, 1-3,

переулок Радостный, 1-7,

переулок Романтический, 9,22/46, переулок.

Якорный, проезд Сиреневый

Эти работы обещают завершить до 17:00.

🔸Центральный РЭС:

Дегтярная, 1-15,

Ковальская, 29-33,40,

О. Станковая, 15,17,

Малая Арнаутская, 36-59,

Мельницкая, 10,18,

Вадима Корженко (Осипова), 39-45, 50/52,

Пантелеймоновская, 56,

Спиридоновская, 25, 27,

Тираспольская, 11-23, 22-24,

Успенская, 76-80,113-125.

По этим адресам возобновят поставки электроэнергии до 18:00.

Куда обращаться при отключении света

Когда возникает отключение электроэнергии, целесообразно сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте оператора системы распределения;

позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомню, мы писали о тарифах на коммуналку и связь. А также о государственных выплатах.