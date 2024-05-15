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Планові та екстрені відключення — де в Одесі не буде світла до вечора

15 травня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Планові та екстрені відключення — де в Одесі не буде світла до вечора
В Одесі не буде світла у багатьох містян сьогодні. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 15 травня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі проводять ремонти, а електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00, але час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт. Також в Одеському регіоні можуть бути екстрені відключення світла через велике навантаження на електромережі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла 

Центральний РЕМ:

  • Бреуса, 61/6, 9;

Південний РЕМ:

  • Республіканська, 226 — 515;
  • Хаджибейська дорога, 409 — 519;
  • Гладкова, 112 — 118, 295 — 309;
  • Поштова, 17 — 76;
  • Вітчизняна, 1;
  • Іспанська, 1, 1/корп.3, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 8;
  • Михайла Грушевського, 7;
  • Паркова, 62 — 73;
  • Самодіяльна, 1;

Північний РЕМ:

  • Академіка Філатова, 29б, 31а;
  • Героїв Крут, 20б — 28а;
  • Абрикосова, 4 — 105а;
  • Дубовий Гай, 30 — 57;
  • Дубовий Гай, 2 — 49/2;
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

 

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Одеса
електроенергія
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електропостачання
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