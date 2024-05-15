Планові та екстрені відключення — де в Одесі не буде світла до вечора

В Одесі не буде світла у багатьох містян сьогодні. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 15 травня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі проводять ремонти, а електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00, але час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт. Також в Одеському регіоні можуть бути екстрені відключення світла через велике навантаження на електромережі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Бреуса, 61/6, 9;

Південний РЕМ:

Республіканська, 226 — 515;

Хаджибейська дорога, 409 — 519;

Гладкова, 112 — 118, 295 — 309;

Поштова, 17 — 76;

Вітчизняна, 1;

Іспанська, 1, 1/корп.3, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 8;

Михайла Грушевського, 7;

Паркова, 62 — 73;

Самодіяльна, 1;

Північний РЕМ:

Академіка Філатова, 29б, 31а;

Героїв Крут, 20б — 28а;

Абрикосова, 4 — 105а;

Дубовий Гай, 30 — 57;

Дубовий Гай, 2 — 49/2;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.