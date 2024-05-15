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Плановые и экстренные отключения – где в Одессе не будет света до вечера

15 мая 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Плановые и экстренные отключения – где в Одессе не будет света до вечера
В Одессе не будет света у многих горожан сегодня. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 15 мая, некоторые одесситы остались без света до вечера. Энергетики сейчас проводят ремонты, а электроснабжение в домах горожан обещают полностью восстановить до 19:00, но время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ. Также в Одесском регионе могут быть экстренные отключения света из-за большой нагрузки на электросети.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

  • Бреуса, 61/6, 9;

Южный РЭС:

  • Республиканская, 226 — 515;
  • Хаджибейская дорога, 409 — 519;
  • Гладкова, 112 — 118, 295 — 309;
  • Почтовая, 17 — 76;
  • Отечественная, 1;
  • Испанский, 1, 1/корп.3, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 8;
  • Михаила Грушевского, 7;
  • Парковая, 62 — 73;
  • Самодеятельная, 1;

Северный РЭС:

  • Академика Филатова, 29б, 31а;
  • Героев Крут, 20б — 28а;
  • Абрикосова, 4 — 105а;
  • Дубовая Роща, 30 — 57;
  • Дубовая Роща, 2 — 49/2;
  • Лигинская (Макаренко), 1 — 33.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.

 

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Одесса
электроэнергия
Одесская область
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