Одесити залишилися без світла майже на цілий день — графік планових та аварійних відключень
Сьогодні, 22 травня, на всій території Одещини з другої половини доби діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень в Одеській області сьогодні, 22 травня, діятиме з 18:00 до кінця доби. Споживачі повинні бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подання світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Де не буде світла через планові роботи
Південний РЕМ:
- Абрикосова — усі будинки;
- Василя Симоненка, 2а;
- Друга, 20;
- Дубовий Гай — усі будинки;
- Лігінська (Макаренка) — усі будинки;
- Бориса Едуардса (Писарева) — усі будинки;
- Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;
- Айвазовського (Тимірязєва), 34;
- Фонтанська дорога, 106/корп. 37, 106/40;
- пров. 1-й Рівності, 90, 92;
- пров. Абрикосовий, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29;
- пров. Янтарний — усі будинки.
Центральний РЕМ:
- Базарна, 92, 100;
- Василя Жуковського, 27, 29, 30-36, 39;
- Велика Арнаутська — усі будинки;
- Єврейська, 50-58;
- Європейська (Катерининська), 81-89;
- Ковальська — усі будинки;
- Мала Арнаутська — усі будинки;
- Ніжинська, 64, 65, 66, 72;
- Новосельського — усі будинки;
- Пантелеймонівська, 76;
- Преображенська — усі будинки;
- Рішельєвська, 64, 66, 68;
- Старорізнична, 16/18, 20;
- Тираспольська, 4, 1, 3, 6, 12;
- Троїцька, 45-58;
- Успенська, 60-72, 89-105;
- Фонтанська дорога, 5-57а;
- пров. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13;
- пров. Онілової, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 17;
- пров. Покровський, 3, 5;
- пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29;
- пров. Успенський;
- просп. Українських Героїв (Олександрівський), 3 — 41;
- сквер Старобазарний, 3, 7;
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що українці з червня платитимуть нову ціну за світло, яка, за словами замміністра енергетики Миколи Колісника, буде "посильною". Однак остаточне рішення щодо нової ціни на електроенергію поки не ухвалено.
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