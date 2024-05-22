Одесити залишилися без світла майже на цілий день — графік планових та аварійних відключень

В Одесі діятимуть графіки планових та стабілізаційних відключень сьогодні, 22 травня. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 22 травня, на всій території Одещини з другої половини доби діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області сьогодні, 22 травня, діятиме з 18:00 до кінця доби. Споживачі повинні бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подання світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:

Абрикосова — усі будинки;

Василя Симоненка, 2а;

Друга, 20;

Дубовий Гай — усі будинки;

Лігінська (Макаренка) — усі будинки;

Бориса Едуардса (Писарева) — усі будинки;

Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;

Айвазовського (Тимірязєва), 34;

Фонтанська дорога, 106/корп. 37, 106/40;

пров. 1-й Рівності, 90, 92;

пров. Абрикосовий, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29;

пров. Янтарний — усі будинки.

Центральний РЕМ:

Базарна, 92, 100;

Василя Жуковського, 27, 29, 30-36, 39;

Велика Арнаутська — усі будинки;

Єврейська, 50-58;

Європейська (Катерининська), 81-89;

Ковальська — усі будинки;

Мала Арнаутська — усі будинки;

Ніжинська, 64, 65, 66, 72;

Новосельського — усі будинки;

Пантелеймонівська, 76;

Преображенська — усі будинки;

Рішельєвська, 64, 66, 68;

Старорізнична, 16/18, 20;

Тираспольська, 4, 1, 3, 6, 12;

Троїцька, 45-58;

Успенська, 60-72, 89-105;

Фонтанська дорога, 5-57а;

пров. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13;

пров. Онілової, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 17;

пров. Покровський, 3, 5;

пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29;

пров. Успенський;

просп. Українських Героїв (Олександрівський), 3 — 41;

сквер Старобазарний, 3, 7;

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що українці з червня платитимуть нову ціну за світло, яка, за словами замміністра енергетики Миколи Колісника, буде "посильною". Однак остаточне рішення щодо нової ціни на електроенергію поки не ухвалено.