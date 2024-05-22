Одесситы остались без света почти на целый день — график плановых и аварийных отключений

В Одессе будут действовать графики плановых и стабилизационных отключений сегодня, 22 мая. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 22 мая, на всей территории Одесчины со второй половины суток будут действовать стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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График стабилизационных отключений в Одесской области сегодня, 22 мая, будет действовать с 18:00 до конца суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Где не будет света из-за плановых работ

Южный РЭС:

Абрикосова — все дома;

Василия Симоненко, 2а;

Вторая, 20;

Дубовая Роща — все дома;

Лигинская (Макаренко) — все дома;

Бориса Эдуардса (Писарева) — все дома;

Равенства, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;

Айвазовского (Тимирезева), 34;

Фонтанская дорога, 106/корп. 37, 106/40;

пер. 1-й Равенства, 90, 92;

пер. Абрикосовый, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29;

пер. Янтарный — все дома.

Центральный РЭС:

Базарная, 92, 100;

Василия Жуковского, 27, 29, 30-36, 39;

Большая Арнаутская — все дома;

Еврейская, 50-58;

Европейская (Екатерининская), 81-89;

Кузнечная — все дома;

Малая Арнаутская — все дома;

Нежинская, 64, 65, 66, 72;

Новосельского — все дома;

Пантелеймоновская, 76;

Преображенская — все дома;

Ришельевская, 64, 66, 68;

Старорозничная, 16/18, 20;

Тираспольская, 4, 1, 3, 6, 12;

Троицкая, 45-58;

Успенская, 60-72, 89-105;

Фонтанская дорога, 5-57а;

пер. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13;

пер. Ониловой, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 17;

пер. Покровский, 3, 5;

пер. Клубничный, 25, 25а, 27, 29;

пер. Успенский;

просп. Украинских Героев (Александровский), 3-41;

сквер Старобазарный, 3, 7;

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что украинцы с июня будут платить новую цену за свет, которая, по словам замминистра энергетики Николая Колесника, будет "посильной". Однако окончательное решение о новой цене на электроэнергию пока не принято.