В Одесі обмежили водопостачання: адреси та час поновлення

Хлопчик несе воду. Фото ілюстративне: УНІАН

Сьогодні, 25 січня, значна частина одеситів залишилась без води через ремонтні роботи на трубопроводі. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це у суботу, 25 січня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі:

вул. Праведників світу

вул. Архітектора Нештурхи

бульвар Гетьмана Сагайдачного

пер. Обсерваторний.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

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