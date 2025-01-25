В Одессе ограничили водоснабжение: адреса и время возобновления

Одесситы остались без водоснабжения — когда будет вода
Сегодня, 25 января, значительная часть одесситов осталась без воды из-за ремонтных работ на трубопроводе. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 19:00, однако время работ может меняться.
Об этом в субботу, 25 января, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе:
- ул. Праведников мира
- ул. Архитектора Нештурхи
- бульвар Гетмана Сагайдачного
- пер. Обсерваторный
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- Проспект Небесной Сотни, 14;
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30;
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы писали, за какую сумму долгов за коммуналку могут конфисковать жилье в 2025 году. Также сообщали, что субсидии являются важным инструментом поддержки украинских семей, которые не могут полностью оплачивать коммунальные услуги.
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