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Одесситы остались без водоснабжения — когда будет вода

25 января 2025 12:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе ограничили водоснабжение: адреса и время возобновления
Мальчик несет воду. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 25 января, значительная часть одесситов осталась без воды из-за ремонтных работ на трубопроводе. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 19:00, однако время работ может меняться.

Об этом в субботу, 25 января, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе:

  • ул. Праведников мира
  • ул. Архитектора Нештурхи
  • бульвар Гетмана Сагайдачного
  • пер. Обсерваторный

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы 

Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:  
 
Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • Проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30;

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.   

Пересипский район:

  • Крымская, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, за какую сумму долгов за коммуналку могут конфисковать жилье в 2025 году. Также сообщали, что субсидии являются важным инструментом поддержки украинских семей, которые не могут полностью оплачивать коммунальные услуги.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды коммунальные службы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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