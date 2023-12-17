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Одесити залишились сьогодні без води — причини

17 грудня 2023 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити залишились сьогодні без води — причини
Чоловік перевіряє чи є у крані вода. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 17 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня, проте час робіт може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • вул. Балківська, 24,28,32,32А — усі будинки
  • вул. Академіка Вільямса — усі будинки
  • пров. Монастирський — усі будинки
  • пров. Якірний — усі будинки
  • пров. Рульовий — усі будинки
  • вул. Дача Ковалевського — усі будинки
  • вул. Довга — усі будинки
  • вул. Художника Федорова — усі будинки
  • пров. Маячний — усі будинки

Води не буде до 17:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Цікаво про комуналку 

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

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