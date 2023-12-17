Одесситы остались сегодня без воды — причины

Мужчина проверяет, есть ли в кране вода. Фото: УНИАН

Сегодня, 17 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу дня, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

ул. Балковская, 24,28,32,32А - все дома

ул. Академика Вильямса - все дома

пров. Монастырский - все дома

пров. Якорный - все дома

пров. Рулевой - все дома

ул. Дача Ковалевского - все дома

ул. Долгая - все дома

ул. Художника Федорова - все дома

пров. Маячный — все дома

Воды не будет до 17:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.