В Одесі відключили воду — адреси

Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 червня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

вул. Трамвайна — усі будинки

вул. Тролейбусна — усі будинки

вул. Люстдорфська дорога, 219-240

вул. Ак. Вільямса, 46-71

вул. Ак. Корольова, 63-85

вул. Єфремова, 26-52

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Додамо, в Одеській області сьогодні погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися лише дві години: з 08:00 до 23:00.