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Одесити залишилися без електроенергії — коли повернуть світло

14 лютого 2025 10:21
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Відключення світла в Одесі
Лампочки на стелі. Фото ілюстративне: Едісонс
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Графіки відключення світла сьогодні, 14 лютого, в Одесі не діятимуть, проте через проведення планових ремонтних робіт відключать електроенергію деяким районам міста. Комунальники обіцяють відновити постачання до 19:00.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а лінії на житловому масиві, 
  • Академіка Сахарова, 34, 36,  
  • Бахмутська, 97- 165, 
  • Героїв оборони Одеси, 14-66,  
  • Жоліо Кюрі,  Капітана Кузнєцова, 69-108,
  • Лесі Українки, 45-118,  
  • Марсельська, 1-25,
  • Михайла Грушевського, 36-39/1,3,4,5,
  • Орловська, 1-13,
  •   Семена Палія, 125/1,2,3,
  • пров. Професора Беркевича, 2, 4, 6,
  • просп. Володимира Великого князя, 71-90. 

Роботи за вказаними вище адресами завершать до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Кінна,11-21,
  • Князівська, Коблевська,  
  • Мечникова, 12, 14,
  • Ніжинська, 1,3,5,  
  • Новосельського, 1-32,
  • Пастера, 2-34, 1/корп.3, 
  •  Сєченова, 3,7,9, 
  •  Старопортофранківська, 5-25,
  • пров. Вільгельма Габсбурга

Тут постачання відновлять до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на світло. А також про вартість газу для українців.
                                     

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