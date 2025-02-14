Відключення світла в Одесі

Лампочки на стелі. Фото ілюстративне: Едісонс

Графіки відключення світла сьогодні, 14 лютого, в Одесі не діятимуть, проте через проведення планових ремонтних робіт відключать електроенергію деяким районам міста. Комунальники обіцяють відновити постачання до 19:00.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Північний РЕМ:

9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а лінії на житловому масиві,

Академіка Сахарова, 34, 36,

Бахмутська, 97- 165,

Героїв оборони Одеси, 14-66,

Жоліо Кюрі, Капітана Кузнєцова, 69-108,

Лесі Українки, 45-118,

Марсельська, 1-25,

Михайла Грушевського, 36-39/1,3,4,5,

Орловська, 1-13,

Семена Палія, 125/1,2,3,

пров. Професора Беркевича, 2, 4, 6,

просп. Володимира Великого князя, 71-90.

Роботи за вказаними вище адресами завершать до 17:00.

Центральний РЕМ:

Кінна,11-21,

Князівська, Коблевська,

Мечникова, 12, 14,

Ніжинська, 1,3,5,

Новосельського, 1-32,

Пастера, 2-34, 1/корп.3,

Сєченова, 3,7,9,

Старопортофранківська, 5-25,

пров. Вільгельма Габсбурга

Тут постачання відновлять до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на світло. А також про вартість газу для українців.

