Відключення світла в Одесі

Одесити залишилися без електроенергії — коли повернуть світло
Графіки відключення світла сьогодні, 14 лютого, в Одесі не діятимуть, проте через проведення планових ремонтних робіт відключать електроенергію деяким районам міста. Комунальники обіцяють відновити постачання до 19:00.
Про це повідомляє офіційний канал міста.
Де не буде світла
Північний РЕМ:
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а лінії на житловому масиві,
- Академіка Сахарова, 34, 36,
- Бахмутська, 97- 165,
- Героїв оборони Одеси, 14-66,
- Жоліо Кюрі, Капітана Кузнєцова, 69-108,
- Лесі Українки, 45-118,
- Марсельська, 1-25,
- Михайла Грушевського, 36-39/1,3,4,5,
- Орловська, 1-13,
- Семена Палія, 125/1,2,3,
- пров. Професора Беркевича, 2, 4, 6,
- просп. Володимира Великого князя, 71-90.
Роботи за вказаними вище адресами завершать до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Кінна,11-21,
- Князівська, Коблевська,
- Мечникова, 12, 14,
- Ніжинська, 1,3,5,
- Новосельського, 1-32,
- Пастера, 2-34, 1/корп.3,
- Сєченова, 3,7,9,
- Старопортофранківська, 5-25,
- пров. Вільгельма Габсбурга
Тут постачання відновлять до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на світло. А також про вартість газу для українців.
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