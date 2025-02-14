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Одесситы остались без электроэнергии — когда вернут свет

14 февраля 2025 10:21
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отключение света в Одессе
Лампочки на потолке. Фото иллюстративное: Эдисонс
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Графики отключения света сегодня, 14 февраля, в Одессе не будут действовать, однако из-за проведения плановых ремонтных работ отключат электроэнергию некоторым районам города. Коммунальщики обещают возобновить поставки до 19:00.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Где не будет света

Северный РЭС:

  • 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, 32-я линии на жилом массиве,
  • Академика Сахарова, 34, 36,
  • Бахмутская, 97-165,
  • Героев обороны Одессы, 14-66,
  • Жолио Кюри, Капитана Кузнецова, 69-108,
  • Леси Украинки, 45-118,
  • Марсельская, 1-25,
  • Михаила Грушевского, 36-39/1,3,4,5,
  • Орловская, 1-13,
  • Семена Палия, 125/1,2,3,
  • переулок. Профессора Беркевича, 2, 4, 6,
  • просп. Владимира Великого князя, 71-90.

Работы по указанным выше адресам завершат до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Конная, 11-21,
  • Княжеская, Коблевская,
  • Мечникова, 12, 14,
  • Нежинская, 1,3,5,
  • Новосельского, 1-32,
  • Пастера, 2-34, 1/корп.3,
  • Сеченова, 3,7,9,
  • Старопортофранковская, 5-25,
  • переулок Вильгельма Габсбурга

Здесь снабжение восстановят до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали отарифах на свет. А также о стоимости газа для украинцев.

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