Отключение света в Одессе

Одесситы остались без электроэнергии — когда вернут свет
Графики отключения света сегодня, 14 февраля, в Одессе не будут действовать, однако из-за проведения плановых ремонтных работ отключат электроэнергию некоторым районам города. Коммунальщики обещают возобновить поставки до 19:00.
Об этом сообщает официальный канал города.
Где не будет света
Северный РЭС:
- 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, 32-я линии на жилом массиве,
- Академика Сахарова, 34, 36,
- Бахмутская, 97-165,
- Героев обороны Одессы, 14-66,
- Жолио Кюри, Капитана Кузнецова, 69-108,
- Леси Украинки, 45-118,
- Марсельская, 1-25,
- Михаила Грушевского, 36-39/1,3,4,5,
- Орловская, 1-13,
- Семена Палия, 125/1,2,3,
- переулок. Профессора Беркевича, 2, 4, 6,
- просп. Владимира Великого князя, 71-90.
Работы по указанным выше адресам завершат до 17:00.
Центральный РЭС:
- Конная, 11-21,
- Княжеская, Коблевская,
- Мечникова, 12, 14,
- Нежинская, 1,3,5,
- Новосельского, 1-32,
- Пастера, 2-34, 1/корп.3,
- Сеченова, 3,7,9,
- Старопортофранковская, 5-25,
- переулок Вильгельма Габсбурга
Здесь снабжение восстановят до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали отарифах на свет. А также о стоимости газа для украинцев.
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