Отключение света в Одессе

Лампочки на потолке. Фото иллюстративное: Эдисонс

Графики отключения света сегодня, 14 февраля, в Одессе не будут действовать, однако из-за проведения плановых ремонтных работ отключат электроэнергию некоторым районам города. Коммунальщики обещают возобновить поставки до 19:00.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Где не будет света

Северный РЭС:

9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, 32-я линии на жилом массиве,

Академика Сахарова, 34, 36,

Бахмутская, 97-165,

Героев обороны Одессы, 14-66,

Жолио Кюри, Капитана Кузнецова, 69-108,

Леси Украинки, 45-118,

Марсельская, 1-25,

Михаила Грушевского, 36-39/1,3,4,5,

Орловская, 1-13,

Семена Палия, 125/1,2,3,

переулок. Профессора Беркевича, 2, 4, 6,

просп. Владимира Великого князя, 71-90.

Работы по указанным выше адресам завершат до 17:00.

Центральный РЭС:

Конная, 11-21,

Княжеская, Коблевская,

Мечникова, 12, 14,

Нежинская, 1,3,5,

Новосельского, 1-32,

Пастера, 2-34, 1/корп.3,

Сеченова, 3,7,9,

Старопортофранковская, 5-25,

переулок Вильгельма Габсбурга

Здесь снабжение восстановят до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали отарифах на свет. А также о стоимости газа для украинцев.