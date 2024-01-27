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Одесити залишилися до кінця дня без води — хто саме

27 січня 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити залишилися до кінця дня без води — хто саме
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 27 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00 та до 20:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Варненська — усі будинки; 
  • вул. Героїв Крут — усі будинки; 
  • вул. Ак. Філатова — усі будинки;
  • вул. Ак. Корольова — усі будинки;
    Води не буде до 17:00
  • вул. Канатна — усі будинки;
  • пров. Сабанський — усі будинки;
  • пров. Юрія Олеші — усі будинки;
    Води не буде до 20:00

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України вважають, що посилення обов'язку громадян відповідально ставитися до оплати рахунків за електрику дозволить відновити енергосистему. Під час дії мораторію на покарання за заборгованість багато споживачів зловживали правом не платити.

Також ми писали, що в Україні влада скасувала дію заборони на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та стягнення боргу за послуги, що діяла із березня 2022 року. Юристи розповіли, кого саме торкнуться такі зміни.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
вода
Одеська ОДА
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