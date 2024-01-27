Одесситы остались до конца дня без воды — кто именно
Сегодня, 27 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 17:00 и до 20:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Варненская — все дома;
- ул. Героев Крут — все дома;
- ул. Ак. Филатова — все дома;
- ул. Ак. Королева — все дома;
Воды не будет до 17:00
- ул. Канатная — все дома;
- пров. Сабанский — все дома;
- пров. Юрия Олеши — все дома;
Воды не будет до 20:00
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Напомним, в Министерстве энергетики Украины считают, что усиление долга граждан ответственно относиться к оплате счетов за электричество позволит восстановить энергосистему. Во время действия моратория на наказание за задолженность многие потребители злоупотребляли правом не платить.
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