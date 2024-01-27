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Одесситы остались до конца дня без воды — кто именно

27 января 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситы остались до конца дня без воды — кто именно
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 27 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 17:00 и до 20:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Варненская — все дома;
  • ул. Героев Крут — все дома;
  • ул. Ак. Филатова — все дома;
  • ул. Ак. Королева — все дома;
    Воды не будет до 17:00
  • ул. Канатная — все дома;
  • пров. Сабанский — все дома;
  • пров. Юрия Олеши — все дома;
    Воды не будет до 20:00

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины считают, что усиление долга граждан ответственно относиться к оплате счетов за электричество позволит восстановить энергосистему. Во время действия моратория на наказание за задолженность многие потребители злоупотребляли правом не платить.

Также мы писали, что в Украине власти отменили действие запрета на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и взыскание долга за услуги, действовавшее с марта 2022 года. Юристы рассказали, кого именно коснутся такие изменения.

коммунальные услуги
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Одесская область
вода
Одесская ОГА
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