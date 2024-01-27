Одесситы остались до конца дня без воды — кто именно

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay

Сегодня, 27 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 17:00 и до 20:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

ул. Варненская — все дома;

ул. Героев Крут — все дома;

ул. Ак. Филатова — все дома;

ул. Ак. Королева — все дома;

Воды не будет до 17:00

ул. Канатная — все дома;

пров. Сабанский — все дома;

пров. Юрия Олеши — все дома;

Воды не будет до 20:00

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины считают, что усиление долга граждан ответственно относиться к оплате счетов за электричество позволит восстановить энергосистему. Во время действия моратория на наказание за задолженность многие потребители злоупотребляли правом не платить.

Также мы писали, что в Украине власти отменили действие запрета на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и взыскание долга за услуги, действовавшее с марта 2022 года. Юристы рассказали, кого именно коснутся такие изменения.