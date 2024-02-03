Одесити залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла
Сьогодні, 3 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ
- вул. Басейна, 4,
- пров. 1-й Басейний, 10, 12, 13, 16, 17, 17А, 19, 21, 21Б, 21В, 23,
- пров. 2-й Басейний, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,
- пров. 3-й Басейний, 19, 21, 23, 23А.
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, хоча енергетична система України витримала половину зими, існує ймовірність повторення блекаутів, які відбулися восени 2022 року. Наразі енергетики не можуть гарантувати відсутність відключень електропостачання в Україні.
Додамо, що влада України відновила можливість відключення електроенергії споживачам, які мають заборгованість за комунальні послуги. Це рішення стосується як побутових споживачів, так і підприємств, які не є критичною інфраструктурою.
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