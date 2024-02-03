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Одесситы остались до вечера без электроснабжения — где нет света

3 февраля 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситы остались до вечера без электроснабжения — где нет света
Сообщения о ремонтных работах. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 3 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС

  • ул. Бассейная, 4,
  • пров. 1-й Бассейный, 10, 12, 13, 16, 17, 17А, 19, 21, 21Б, 21В, 23,
  • пров. 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,
  • пров. 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23А.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, хотя энергетическая система Украины выдержала половину зимы, существует вероятность повторения блекаутов, состоявшихся осенью 2022 года. Пока энергетики не могут гарантировать отсутствие отключений электроснабжения в Украине.

Добавим, что власти Украины восстановили возможность отключения электроэнергии потребителям, имеющим задолженность за коммунальные услуги. Это решение касается как бытовых потребителей, так и предприятий, не являющихся критической инфраструктурой.

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