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Одесити залишилися до вечора без світла — ардеси

22 лютого 2024 13:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одесити залишилися до вечора без світла — ардеси
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 22 лютого, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Енергетики обіцяють відновити електропостачання до 19:00, однак слід врахувати, що час відновлення може змінюватися залежно від ходу виконання робіт. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.  

Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • 1а Станційна, 1-51,
  • 2а Станційна, 1-33,
  • 3я Станційна, 1-23,
  • Селекційна, 1-54,
  • Преображенська, 27,
  • Тракторна, 1-54,
  • Мельницька, 1-16,
  • Михайлівська, 43-66,
  • сквер Гамова, 1-7,
  • Скісна, 42-76,
  • Середня, 38-59,
  • Кандинського, 1-36,
  • пров. Каркашадзе, 3-7,
  • пр. Гагаріна, 10,10а,
  • пр. Шевченка, 6-7,
  • Брестська, 17-53,
  • узвіз Матроський, 3-18,
  • пл. В.Холодної, 1-3,
  • Манежна, 28-36,
  • Пішонівська, 12/1,
  • Танкістів, 56-62,
  • Лугова, 42-73,
  • О. Вишні, 3-44,
  • Стовпова, 17,
  • пров. 1й Моторний, 1-38,
  • пров. 2й Моторний, 2-12.

Північний РЕМ:

  • пров. Л.Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • Хуторська, 15-105,
  • Ак. Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кругова, 1-58,
  • Геологічна, 9-23,
  • Степова, 1-31, 
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Шебелінський, 13-27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

  • Ак.Корольова, 48-122,
  • Люстдорфська дор., 146-152.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінною.

Також ми повідомляли, що тарифи на воду у низці міст можуть зростиз квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.

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електропостачання
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ДТЕК
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