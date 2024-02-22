Одесити залишилися до вечора без світла — ардеси

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 22 лютого, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Енергетики обіцяють відновити електропостачання до 19:00, однак слід врахувати, що час відновлення може змінюватися залежно від ходу виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

1а Станційна, 1-51,

2а Станційна, 1-33,

3я Станційна, 1-23,

Селекційна, 1-54,

Преображенська, 27,

Тракторна, 1-54,

Мельницька, 1-16,

Михайлівська, 43-66,

сквер Гамова, 1-7,

Скісна, 42-76,

Середня, 38-59,

Кандинського, 1-36,

пров. Каркашадзе, 3-7,

пр. Гагаріна, 10,10а,

пр. Шевченка, 6-7,

Брестська, 17-53,

узвіз Матроський, 3-18,

пл. В.Холодної, 1-3,

Манежна, 28-36,

Пішонівська, 12/1,

Танкістів, 56-62,

Лугова, 42-73,

О. Вишні, 3-44,

Стовпова, 17,

пров. 1й Моторний, 1-38,

пров. 2й Моторний, 2-12.

Північний РЕМ:

пров. Л.Гінзбург, 5-43,

пров. Оранжерейний, 18-43,

Хуторська, 15-105,

Ак. Панкратової, 1-61,

Хавкіна, 1-51,

пров. Цементний, 1-17,

Котляревського, 1-23,

Кругова, 1-58,

Геологічна, 9-23,

Степова, 1-31,

пров. Хуторський, 1-29,

пров. Шебелінський, 13-27,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

Ак.Корольова, 48-122,

Люстдорфська дор., 146-152.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінною.

Також ми повідомляли, що тарифи на воду у низці міст можуть зростиз квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.