Одесити залишилися до вечора без світла — ардеси
Сьогодні, 22 лютого, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Енергетики обіцяють відновити електропостачання до 19:00, однак слід врахувати, що час відновлення може змінюватися залежно від ходу виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- 1а Станційна, 1-51,
- 2а Станційна, 1-33,
- 3я Станційна, 1-23,
- Селекційна, 1-54,
- Преображенська, 27,
- Тракторна, 1-54,
- Мельницька, 1-16,
- Михайлівська, 43-66,
- сквер Гамова, 1-7,
- Скісна, 42-76,
- Середня, 38-59,
- Кандинського, 1-36,
- пров. Каркашадзе, 3-7,
- пр. Гагаріна, 10,10а,
- пр. Шевченка, 6-7,
- Брестська, 17-53,
- узвіз Матроський, 3-18,
- пл. В.Холодної, 1-3,
- Манежна, 28-36,
- Пішонівська, 12/1,
- Танкістів, 56-62,
- Лугова, 42-73,
- О. Вишні, 3-44,
- Стовпова, 17,
- пров. 1й Моторний, 1-38,
- пров. 2й Моторний, 2-12.
Північний РЕМ:
- пров. Л.Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- Хуторська, 15-105,
- Ак. Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51,
- пров. Цементний, 1-17,
- Котляревського, 1-23,
- Кругова, 1-58,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. Шебелінський, 13-27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ:
- Ак.Корольова, 48-122,
- Люстдорфська дор., 146-152.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінною.
Також ми повідомляли, що тарифи на воду у низці міст можуть зростиз квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.
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