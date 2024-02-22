Одесситы остались до вечера без света — адреса

Энергетики работают на сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 22 февраля, часть жителей Одессы осталась без света из-за планово-аварийных работ на сетях электроснабжения. Энергетики обещают возобновить электроснабжение до 19:00, однако следует учесть, что время восстановления может изменяться в зависимости от хода выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

1а Станционная, 1-51,

2а Станционная, 1-33,

3я Станционная, 1-23,

Селекционная, 1-54,

Преображенская, 27,

Тракторная, 1-54,

Мельницкая, 1-16,

Михайловская, 43-66,

сквер Гамова, 1-7,

Косвенная, 42-76,

Средняя, 38-59,

Кандинского, 1-36,

пров. Каркашадзе, 3-7,

пр. Гагарина, 10,10а,

пр. Шевченко, 6-7,

Брестская, 17-53,

спуск Матросский, 3-18,

пл. В.Холодной, 1-3,

Манежно, 28-36,

Пишоновская, 12/1,

Танкистов, 56-62,

Луговая, 42-73,

О. Вишни, 3-44,

Столбовая, 17,

пров. 1й Моторный, 1-38,

пров. 2й Моторный, 2-12.

Северный РЭС:

пер. Л.Гинзбург, 5-43,

пер. Оранжерейный, 18-43,

Хуторская, 15-105,

Ак. Панкратовой, 1-61,

Хавкина, 1-51,

пер. Цементный, 1-17,

Котляревского, 1-23,

Круговая, 1-58,

Геологическая, 9-23,

Степная, 1-31,

пер. Хуторской, 1-29,

пер. Шебелинский, 13-27,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Южный РЭС:

Ак.Королева, 48-122,

Люстдорфская взр., 146-152.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, украинские потребители с 1 марта 2024 будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество стоимость останется неизменной.

Также мы сообщали, что тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.