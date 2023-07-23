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Одесити зможуть отримати компенсацію за пошкоджене майно: деталі

23 липня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесити зможуть отримати компенсацію за пошкоджене майно
Пошкоджений житловий будинок. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одесити, які постраждали, від ворожої атаки, зможуть отримати допомогу. Для цього треба звернутися з усіма документами за місцем реєстрації проживання. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Як отримати допомогу

У міськраді розробили певний алгоритм дій для відновлення житла, яке має пошкодження вікон (окрім балконних та вхідних) дверей коштом міського бюджету. Для цього потрібно підготувати наступні документи:

1. Заява від власника / користувача (у разі, якщо квартира не приватизована).
2. Акт обстеження (заповнений та підписаний спільно власником житла, представниками ОСББ або керуючої компанії).
3. Копія паспорта та податкового коду, правовстановлюючих документів на квартиру.
4. Роздруковані чорно-білі фото усіх пошкоджень.
5. Бажано — висновок фахівця з заміни вікон/скління/вхідних дверей (у висновку необхідно чітко зазначити: чи треба заміна віконного блоку, або тільки склопакетів, кількість та розміри).

Нагадаємо, в Україні державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

Раніше ми писали, що на повноцінну реалізацію державної програми "єОселя", яка стартувала восени минулого року, бракує фінансування. Зараз обсягу коштів достатньо лише на покриття 3% звернень українців. До речі, "єОселя" стане доступнішою. Якщо раніше вона поширювалася тільки на певні категорії населення, то невдовзі нею зможуть скористатися всі українці.

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