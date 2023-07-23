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Одесситы смогут получить компенсацию за поврежденное имущество: детали

23 июля 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы смогут получить компенсацию за поврежденное имущество
Поврежден жилой дом. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесситы, пострадавшие от вражеской атаки, смогут получить помощь. Для этого следует обратиться со всеми документами по месту регистрации проживания.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Как получить помощь

В горсовете разработали определенный алгоритм действий для восстановления жилья, которое имеет повреждение окон (кроме балконных и входных) дверей за счет городского бюджета. Для этого необходимо подготовить следующие документы:

1. Заявление от собственника/пользователя (в случае, если квартира не приватизирована).
2. Акт обследования (заполненный и подписанный совместно собственником жилья, представителями ОСМД или управляющей компании).
3. Копия паспорта и налогового кода, правоустанавливающих документов на квартиру.
4. Распечатанные черно-белые фотографии всех повреждений.
5. Желательно — вывод специалиста по замене окон/стекла/входной двери (в заключении необходимо четко отметить: нужно ли замена оконного блока, или только стеклопакетов, количество и размеры).

Напомним, в Украине государственную программу "єВідновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Новые правила могут заработать осенью этого года.

Ранее мы писали, что на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев. Кстати, "єОселя" станет более доступной. Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то скоро ею смогут воспользоваться все украинцы.

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