Одесити зможуть побачити фотовиставку "Розлам. Харків"

Свідоцтва російських воєнних злочинів у Харкові

Унікальний проєкт під назвою "Розлам. Харків" представив "Інформаційний Центр Майдан моніторинг" у співпраці з правоохоронними органами в Україні. Він був створений для документування злочинів російських військових.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіли організатори фотовиставки "Розлам. Харків".

Читайте також:

"Задача виставки — коли "руський мир" знаходиться на відстані пострілу, він буде намагатися тебе знищити. Місто обстрілювалося постійно з усіх стволів — РСЗВ, міномети, артилерія. І ми хотіли це показати. І на жаль, наша робота з фотофіксації злочинів росіян ще не завершилася", — зазначив фотодокументатор російських воєнних злочинів у Харкові Олексій Свід.

Організатори додають що ініціатива громадської допомоги щодо фіксації злочинів рф з’явилася майже з перших днів війни. "Інформаційний Центр Майдан моніторинг" створив команду яка співпрацює з правоохоронцями. Згодом виникла ідея виставки — показати всьому світу наслідки "руського миру".

"Росія фактично руйнує майбутнє нашої держави — школи, лікарні, критичну інфраструктуру. Все те, що дає життя нашим містам та селам", — зазначив член ГО "Інформаційний Центр Майдан моніторинг" Олександр Остапенко.

Подивитись на виставку можна буде у Veteran Hub Odesa, за адресою вул. Старопортофранківська, 26

Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Харків. Вночі окупанти атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних.

Також зазначимо, що на залізничному вокзалі Одеси з 25 березня по 1 квітня працюватиме фотовиставка. Протягом тижня на залізничному вокзалі можна побачити портрети військовослужбовців Національної гвардії України, які віддають своє життя заради захисту нашої свободи.

Фото: Суспільне