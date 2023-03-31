Одесити зможуть побачити фотовиставку "Розлам. Харків"
Унікальний проєкт під назвою "Розлам. Харків" представив "Інформаційний Центр Майдан моніторинг" у співпраці з правоохоронними органами в Україні. Він був створений для документування злочинів російських військових.
Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіли організатори фотовиставки "Розлам. Харків".
"Задача виставки — коли "руський мир" знаходиться на відстані пострілу, він буде намагатися тебе знищити. Місто обстрілювалося постійно з усіх стволів — РСЗВ, міномети, артилерія. І ми хотіли це показати. І на жаль, наша робота з фотофіксації злочинів росіян ще не завершилася", — зазначив фотодокументатор російських воєнних злочинів у Харкові Олексій Свід.
Організатори додають що ініціатива громадської допомоги щодо фіксації злочинів рф з’явилася майже з перших днів війни. "Інформаційний Центр Майдан моніторинг" створив команду яка співпрацює з правоохоронцями. Згодом виникла ідея виставки — показати всьому світу наслідки "руського миру".
"Росія фактично руйнує майбутнє нашої держави — школи, лікарні, критичну інфраструктуру. Все те, що дає життя нашим містам та селам", — зазначив член ГО "Інформаційний Центр Майдан моніторинг" Олександр Остапенко.
Подивитись на виставку можна буде у Veteran Hub Odesa, за адресою вул. Старопортофранківська, 26
Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Харків. Вночі окупанти атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних.
Також зазначимо, що на залізничному вокзалі Одеси з 25 березня по 1 квітня працюватиме фотовиставка. Протягом тижня на залізничному вокзалі можна побачити портрети військовослужбовців Національної гвардії України, які віддають своє життя заради захисту нашої свободи.
Фото: Суспільне