Одесситы смогут увидеть фотовыставку "Разлом. Харьков"

Свидетельства российских военных преступлений в Харькове

Уникальный проект под названием "Разлом. Харьков" представил "Информационный Центр Майдан Мониторинг" в сотрудничестве с правоохранительными органами в Украине. Он был создан для документирования преступлений русских военных.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Одесса рассказали организаторы фотовыставки "Разлом. Харьков".

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"Задача выставки — когда "русский мир" находится на расстоянии выстрела, он будет пытаться тебя уничтожить. Город обстреливался постоянно из всех стволов — РСЗО, минометы, артиллерия. И мы хотели это показать. И, к сожалению, наша работа по фотофиксации преступлений россиян еще не завершилась", — отметил фотодокументатор российских военных преступлений в Харькове Алексей Свид.

Организаторы добавляют, что инициатива общественной помощи по фиксации преступлений России появилась почти с первых дней войны. "Информационный Центр Майдан Мониторинг" создал команду, сотрудничающую с правоохранителями. Впоследствии возникла идея выставки — показать всему миру последствия "русского мира".

"Россия фактически разрушает будущее нашего государства — школы, больницы, критическую инфраструктуру. Все то, что дает жизнь нашим городам и селам", — отметил член ОО "Информационный Центр Майдан Мониторинг" Александр Остапенко.

Посмотреть на выставку можно будет в Veteran Hub Odesa по адресу ул. Старопортофранковская, 26

Напомним, россияне продолжают обстреливать Харьков. Ночью оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрелов пострадали пятеро гражданских.

Также отметим, что на железнодорожном вокзале Одессы с 25 марта по 1 апреля будет работать фотовыставка. В течение недели на железнодорожном вокзале можно увидеть портреты военнослужащих Национальной гвардии Украины, отдающих свою жизнь ради защиты нашей свободы.

Фото Суспільне