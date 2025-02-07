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Одесити знову без води — адреси бюветів

7 лютого 2025 12:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В кого в одесі не буде води
Чоловік набирає воду. Фото ілюстративне: t1.ua
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через проведення ремонтних робіт Інфоксводоканал обмежив постачання багатьом абонентам. Проте до 18:00 одеситам обіцяють знову вернути воду.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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До 14:00 водопостачання не буде: 

  • просп. Князя Ярослава Мудрого — усі будинки;
  • вул. Академіка Корольова — усі будинки.

До 18:00 без води будуть жителі: 

  • вул. Космонавтів — усі будинки; 
  • вул. Академіка Філатова — усі будинки; 
  • вул. Люстдорфська дорога — усі будинки; 
  • вул. Варненська — усі будинки;
  • вул. Героїв Крут — усі будинки.

Адреси бюветів

Наразі в місті функціонують 18 бюветів, які розташовані за такими адресами:  

Київський район

  • Фонтанська дорога, 16;
  • Адміральський проспект, 31;
  • Дача Ковалевського, 150;
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район

  • Старобазарний сквер, 3;
  • проспект Гагаріна, 33;
  • Академічна, 11;
  • Ольгіївська, 37;
  • Старопортофранківська, 105;
  • Академічна, 2;
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район

  • Космонавтів, 15;
  • Михайлівська площа, 19;
  • Іцхака Рабіна, 1;
  • Дальницька, 25;
  • Інглезі, 1.   

Пересипський район

  • Кримська, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми нещодавно писали про тарифи на комуналку. А також про пільги на електроенергію.

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