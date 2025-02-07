В кого в одесі не буде води

Чоловік набирає воду. Фото ілюстративне: t1.ua

Через проведення ремонтних робіт Інфоксводоканал обмежив постачання багатьом абонентам. Проте до 18:00 одеситам обіцяють знову вернути воду.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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Коли дадуть воду

До 14:00 водопостачання не буде:

просп. Князя Ярослава Мудрого — усі будинки;

вул. Академіка Корольова — усі будинки.

До 18:00 без води будуть жителі:

вул. Космонавтів — усі будинки;

вул. Академіка Філатова — усі будинки;

вул. Люстдорфська дорога — усі будинки;

вул. Варненська — усі будинки;

вул. Героїв Крут — усі будинки.

Адреси бюветів

Наразі в місті функціонують 18 бюветів, які розташовані за такими адресами:

Київський район

Фонтанська дорога, 16;

Адміральський проспект, 31;

Дача Ковалевського, 150;

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

Академічна, 11;

Ольгіївська, 37;

Старопортофранківська, 105;

Академічна, 2;

Академічна, 30.

Хаджибейський район

Космонавтів, 15;

Михайлівська площа, 19;

Іцхака Рабіна, 1;

Дальницька, 25;

Інглезі, 1.

Пересипський район

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми нещодавно писали про тарифи на комуналку. А також про пільги на електроенергію.