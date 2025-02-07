В кого в одесі не буде води

Одесити знову без води — адреси бюветів
7 лютого 2025 12:35
Чоловік набирає воду. Фото ілюстративне: t1.ua
Через проведення ремонтних робіт Інфоксводоканал обмежив постачання багатьом абонентам. Проте до 18:00 одеситам обіцяють знову вернути воду.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
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До 14:00 водопостачання не буде:
- просп. Князя Ярослава Мудрого — усі будинки;
- вул. Академіка Корольова — усі будинки.
До 18:00 без води будуть жителі:
- вул. Космонавтів — усі будинки;
- вул. Академіка Філатова — усі будинки;
- вул. Люстдорфська дорога — усі будинки;
- вул. Варненська — усі будинки;
- вул. Героїв Крут — усі будинки.
Адреси бюветів
Наразі в місті функціонують 18 бюветів, які розташовані за такими адресами:
Київський район
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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