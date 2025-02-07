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Одесситы снова без воды — адреса бюветов

7 февраля 2025 12:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
У кого в Одессе не будет воды
Мужчина набирает воду. Фото иллюстративное: t1.ua
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за проведения ремонтных работ Инфоксводоканал ограничил поставки многим абонентам. Однако до 18:00 одесситам обещают снова вернуть воду.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Когда дадут воду

До 14:00 водоснабжения не будет:

  • просп. Князя Ярослава Мудрого - все дома;
  • ул. Академика Королева - все дома.

До 18:00 без воды будут жители:

  • ул. Космонавтов — все дома;
  • ул. Академика Филатова — все дома;
  • ул. Люстдорфская дорога — все дома;
  • ул. Варненская — все дома;
  • ул. Героев Крут — все дома.

Адреса бюветов

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов, которые расположены по следующим адресам:

Киевский район

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересыпский район

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы недавно писали о тарифах на коммуналку. А также о льготах на электроэнергию.

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