У кого в Одессе не будет воды

Мужчина набирает воду. Фото иллюстративное: t1.ua

Из-за проведения ремонтных работ Инфоксводоканал ограничил поставки многим абонентам. Однако до 18:00 одесситам обещают снова вернуть воду.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Когда дадут воду

До 14:00 водоснабжения не будет:

просп. Князя Ярослава Мудрого - все дома;

ул. Академика Королева - все дома.

До 18:00 без воды будут жители:

ул. Космонавтов — все дома;

ул. Академика Филатова — все дома;

ул. Люстдорфская дорога — все дома;

ул. Варненская — все дома;

ул. Героев Крут — все дома.

Адреса бюветов

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов, которые расположены по следующим адресам:

Киевский район

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы недавно писали о тарифах на коммуналку. А также о льготах на электроэнергию.