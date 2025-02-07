У кого в Одессе не будет воды

Одесситы снова без воды — адреса бюветов
7 февраля 2025 12:35
Мужчина набирает воду. Фото иллюстративное: t1.ua
Из-за проведения ремонтных работ Инфоксводоканал ограничил поставки многим абонентам. Однако до 18:00 одесситам обещают снова вернуть воду.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
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До 14:00 водоснабжения не будет:
- просп. Князя Ярослава Мудрого - все дома;
- ул. Академика Королева - все дома.
До 18:00 без воды будут жители:
- ул. Космонавтов — все дома;
- ул. Академика Филатова — все дома;
- ул. Люстдорфская дорога — все дома;
- ул. Варненская — все дома;
- ул. Героев Крут — все дома.
Адреса бюветов
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов, которые расположены по следующим адресам:
Киевский район
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы недавно писали о тарифах на коммуналку. А также о льготах на электроэнергию.
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