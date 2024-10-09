Одесити знову без світла — коли включать

Одесити знову будуть без світла до вечора — адреси
Сьогодні, 9 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- З 9-ої по 55-у Лінії на житловому масиві;
- Адама Міцкевича, 1-35;
- Вишнева, 1-43а;
- Дем’янова, 1-13а;
- Дніпровська, 1-39, 2-40;
- Донецька, 1, 1а, 2, 3, 4;
- Жоліо Кюрі, 1-25; 2-26;
- Івана Луценка, 38, 47/1, 56;
- Капітана Кузнєцова, 71-102;
- Керченська;
- Кінноармійська;
- Бахмутська (Курська);
- Лесі Українки, 86а;
- Котлєєвська (Ломоносова) 13, 13а, 15, 16, 18;
- Луцька;
- Мелітопольська;
- Перемоги;
- Пісочна;
- Ракетна, 1-18;
- Рельєфна, 1-27;
- Просторова;
- Маріупольська (Ростовська), 1-19;
- Серогодського;
- Сімферопольська, 1-24;
- Соляна;
- Степова, 1-14;
- Центральна;
- Шептицького;
- Яблучна, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4;
- пров. 2-й Керченський, 1-15;
- пров. Вишневий, 2а — 14а;
- пров. Пісочний, 1-4;
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 4-59.
Роботи до 19.00.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4 — 16, 45 — 105а;
- (Білоруська), 24, 30;
- Героїв Крут, 39/корп. 2, 39/корп. 3, 35, 37, 39, 45, 47;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай;
- Люстдорфська дорога, 158/3, 158/4, 159;
- Лінінська (Макаренка);
- Озерна, 43;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40 (парні);
- Проектуєма, 1/2/1, 1/корп. 15;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;
- Симоненка, 1, 11а;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- Дружний, 2-а, 39, 42, 44а, 48, 51;
- 3-я Лінія, 16, 18в, 30, 35;
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197;
- пров. Абрикосовий, 1 — 43;
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Роботи до 17.00.
Центральний РЕМ:
- Велика Арнаутська, 50, 52, 59, 61, 63;
- Європейська , (Катерининська), 72 — 93;
- Колонтаївська 23 — 39;
- Мала Арнаутська, 58, 73;
- Пантелеймонівська, 76;
- Різовська, 25 — 38,
- Рішельєвська, 66, 68.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Раніше ми повідомляли, для кого у жовтні змінився тариф на електроенергію.
Також ми писали про те, як підготувати техніку до можливих відключень.
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