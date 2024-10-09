Одесити знову без світла — коли включать

Чоловік читає при свічках. Фото: freepik

Сьогодні, 9 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

З 9-ої по 55-у Лінії на житловому масиві;

Адама Міцкевича, 1-35;

Вишнева, 1-43а;

Дем’янова, 1-13а;

Дніпровська, 1-39, 2-40;

Донецька, 1, 1а, 2, 3, 4;

Жоліо Кюрі, 1-25; 2-26;

Івана Луценка, 38, 47/1, 56;

Капітана Кузнєцова, 71-102;

Керченська;

Кінноармійська;

Бахмутська (Курська);

Лесі Українки, 86а;

Котлєєвська (Ломоносова) 13, 13а, 15, 16, 18;

Луцька;

Мелітопольська;

Перемоги;

Пісочна;

Ракетна, 1-18;

Рельєфна, 1-27;

Просторова;

Маріупольська (Ростовська), 1-19;

Серогодського;

Сімферопольська, 1-24;

Соляна;

Степова, 1-14;

Центральна;

Шептицького;

Яблучна, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4;

пров. 2-й Керченський, 1-15;

пров. Вишневий, 2а — 14а;

пров. Пісочний, 1-4;

просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 4-59.

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4 — 16, 45 — 105а;

(Білоруська), 24, 30;

Героїв Крут, 39/корп. 2, 39/корп. 3, 35, 37, 39, 45, 47;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай;

Люстдорфська дорога, 158/3, 158/4, 159;

Лінінська (Макаренка);

Озерна, 43;

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40 (парні);

Проектуєма, 1/2/1, 1/корп. 15;

Рибальська, 20;

Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;

Симоненка, 1, 11а;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

Дружний, 2-а, 39, 42, 44а, 48, 51;

3-я Лінія, 16, 18в, 30, 35;

пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197;

пров. Абрикосовий, 1 — 43;

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Роботи до 17.00.

Центральний РЕМ:

Велика Арнаутська, 50, 52, 59, 61, 63;

Європейська , (Катерининська), 72 — 93;

Колонтаївська 23 — 39;

Мала Арнаутська, 58, 73;

Пантелеймонівська, 76;

Різовська, 25 — 38,

Рішельєвська, 66, 68.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, для кого у жовтні змінився тариф на електроенергію.

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