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Одесити знову будуть без світла до вечора — адреси

9 жовтня 2024 09:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесити знову без світла — коли включать
Чоловік читає при свічках. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 9 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ: 

  • З 9-ої по 55-у Лінії на житловому масиві; 
  • Адама Міцкевича, 1-35; 
  • Вишнева, 1-43а; 
  • Дем’янова, 1-13а; 
  • Дніпровська, 1-39, 2-40; 
  • Донецька, 1, 1а, 2, 3, 4; 
  • Жоліо Кюрі, 1-25; 2-26; 
  • Івана Луценка, 38, 47/1, 56; 
  • Капітана Кузнєцова, 71-102; 
  • Керченська; 
  • Кінноармійська;
  • Бахмутська (Курська); 
  • Лесі Українки, 86а; 
  • Котлєєвська (Ломоносова) 13, 13а, 15, 16, 18; 
  • Луцька; 
  • Мелітопольська; 
  • Перемоги; 
  • Пісочна; 
  • Ракетна, 1-18; 
  • Рельєфна, 1-27; 
  • Просторова; 
  • Маріупольська (Ростовська), 1-19; 
  • Серогодського; 
  • Сімферопольська, 1-24; 
  • Соляна; 
  • Степова, 1-14; 
  • Центральна; 
  • Шептицького; 
  • Яблучна, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4; 
  • пров. 2-й Керченський, 1-15; 
  • пров. Вишневий, 2а — 14а; 
  • пров. Пісочний, 1-4; 
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 4-59.

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ: 

  • Абрикосова, 4 — 16, 45 — 105а; 
  • (Білоруська), 24, 30; 
  • Героїв Крут, 39/корп. 2, 39/корп. 3, 35, 37, 39, 45, 47; 
  • Дачна, 4/2;
  • Дубовий Гай; 
  • Люстдорфська дорога, 158/3, 158/4, 159; 
  • Лінінська (Макаренка); 
  • Озерна, 43; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40 (парні); 
  • Проектуєма, 1/2/1, 1/корп. 15; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195; 
  • Симоненка, 1, 11а; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • Дружний, 2-а, 39, 42, 44а, 48, 51; 
  • 3-я Лінія, 16, 18в, 30, 35; 
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197; 
  • пров. Абрикосовий, 1 — 43; 
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3. 

Роботи до 17.00.

Центральний РЕМ:

  • Велика Арнаутська, 50, 52, 59, 61, 63;
  • Європейська , (Катерининська), 72 — 93; 
  • Колонтаївська 23 — 39; 
  • Мала Арнаутська, 58, 73; 
  • Пантелеймонівська, 76; 
  • Різовська, 25 — 38,  
  • Рішельєвська, 66, 68.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, для кого у жовтні змінився тариф на електроенергію.

Також ми писали про те, як підготувати техніку до можливих відключень.

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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