Одесситы снова без света — когда включат

Мужчина читает при свечах. Фото: freepik

Сегодня, 9 октября, из-за ремонтных работ ДТЭК тысячи одесситов остались без света. Электроснабжение горожанам обещают вернуть к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

С 9-й по 55-ю Линию на жилом массиве;

Адама Мицкевича, 1 — 35;

Вишневая, 1 — 43а;

Демьянова, 1 — 13а;

Днепровская, 1 — 39, 2 — 40;

Донецкая, 1, 1а, 2, 3, 4;

Жолио Кюри, 1 — 25; 2 — 26;

Ивана Луценко, 38, 47/1, 56;

Капитана Кузнецова, 71 — 102;

Керченская;

Конноармейская;

Бахмутская (Курская);

Леси Украинки, 86а;

Котлеевская (Ломоносова) 13, 13а, 15, 16, 18;

Луцкая;

Мелитопольская;

Победы;

Песочная;

Ракетная, 1 — 18;

Рельефная, 1 — 27;

Пространственная;

Мариупольская (Ростовская), 1 — 19;

Серогодского;

Симферопольская, 1 — 24;

Соляно;

Степная, 1 — 14;

Центральная;

Шептицкого;

Яблочная, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4;

пер. 2-й Керченский, 1 — 15;

пер. Вишневый, 2а — 14а;

пер. Песочный, 1 — 4;

просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 4 — 59.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4 — 16, 45 — 105а;

(Белорусская), 24, 30;

Героев Крут, 39/корп. 2, 39/корп. 3, 35, 37, 39, 45, 47;

Дачно, 4/2;

Дубовая Роща;

Люстдорфская дорога, 158/3, 158/4, 159;

Лининская (Макаренко);

Озерная, 43;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40 (парные);

Проектируемая, 1/2/1, 1/корп. 15;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;

Симоненко, 1, 11а;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

Дружеский, 2-я, 39, 42, 44а, 48, 51;

3-я Линия, 16, 18в, 30, 35;

пров. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;

пер. Абрикосовый, 1 — 43;

пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Большая Арнаутская, 50, 52, 59, 61, 63;

Европейская, (Екатерининская), 72 — 93;

Колонтаевская 23 — 39;

Малая Арнаутская, 58, 73;

Пантелеймоновская, 76;

Ризовская, 25 — 38,

Ришельевская, 66, 68.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Раньше мы сообщали, для кого в октябре изменился тариф на электроэнергию.

Также мы писали о том, как подготовить технику к возможным отключениям.