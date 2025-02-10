В кого в Одесі немає води

Одесити знову лишились без води — адреси бюветів
Через ремонтні роботи Інфоксводоканал обмежив постачання води своїм абонентам. Водопостачання обіцяють відновити до 20.00. Однак час може змінюватися залежно від складності ремонту.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
Коли дадуть воду
До 19:00 водопостачання відновлять:
- пров. 2-й Чорноморський — усі будинки;
- пров. 3-й Чорноморський — усі будинки;
- пров. 4-й Чорноморський — усі будинки;
- вул. Вікандера і Ларсена — усі будинки.
До 20:00 воду дадуть:
- село Олександрівка — усі будинки;
- ТЦ "Нова лінія".
Адреси бюветів
Наразі в місті функціонують 18 бюветів, які розташовані за такими адресами:
Київський район
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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