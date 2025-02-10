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Одесситы снова остались без воды — адреса бюветов

10 февраля 2025 14:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
У кого в Одессе нет воды
Набирание воды в стакан. Фото иллюстративное: DIM.RIA
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за проведения ремонтных работ Инфоксводоканал ограничил поставки воды своим абонентам. Водоснабжение обещают возобновить к 20.00. Однако время может варьироваться в зависимости от сложности ремонта.  

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Когда дадут воду

До 19:00 водоснабжение восстановят:

  • переулок 2-й Черноморский — все дома;
  • переулок 3-й Черноморский — все дома;
  • переулок 4-й Черноморский — все дома;
  • ул. Викандера и Ларсена — все дома.

До 20:00 воду дадут:

  • село Александровка — все дома;
  • ТЦ "Новая линия".

Адреса бюветов

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов, которые расположены по следующим адресам:

Киевский район

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересыпский район

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о новом тарифе на свет. А также об огромных ценах на воду в платежках.

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