У кого в Одессе нет воды

Одесситы снова остались без воды — адреса бюветов
Из-за проведения ремонтных работ Инфоксводоканал ограничил поставки воды своим абонентам. Водоснабжение обещают возобновить к 20.00. Однако время может варьироваться в зависимости от сложности ремонта.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Когда дадут воду
До 19:00 водоснабжение восстановят:
- переулок 2-й Черноморский — все дома;
- переулок 3-й Черноморский — все дома;
- переулок 4-й Черноморский — все дома;
- ул. Викандера и Ларсена — все дома.
До 20:00 воду дадут:
- село Александровка — все дома;
- ТЦ "Новая линия".
Адреса бюветов
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов, которые расположены по следующим адресам:
Киевский район
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о новом тарифе на свет. А также об огромных ценах на воду в платежках.
Читайте Новини.LIVE!