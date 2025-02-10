У кого в Одессе нет воды

Набирание воды в стакан. Фото иллюстративное: DIM.RIA

Из-за проведения ремонтных работ Инфоксводоканал ограничил поставки воды своим абонентам. Водоснабжение обещают возобновить к 20.00. Однако время может варьироваться в зависимости от сложности ремонта.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Когда дадут воду

До 19:00 водоснабжение восстановят:

переулок 2-й Черноморский — все дома;

переулок 3-й Черноморский — все дома;

переулок 4-й Черноморский — все дома;

ул. Викандера и Ларсена — все дома.

До 20:00 воду дадут:

село Александровка — все дома;

ТЦ "Новая линия".

Адреса бюветов

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов, которые расположены по следующим адресам:

Киевский район

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о новом тарифе на свет. А также об огромных ценах на воду в платежках.