В Одесі немає світла сьогодні, 12 жовтня — список адрес

Енергетик ремонтує обладнання. Фото: Укренерго

У суботу, 12 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це у суботу, 12 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

вул. Марсельська, 1 — 20,

вул. Лесі Українки, 45 — 122,

вул. Героїв оборони Одеси, 14 — 58,

вул. Жоліо Кюрі, 5 — 64,

вул. Бахмутська, 82 — 165,

вул. Орловська, 1 — 13,

пров. 1-й Орловський, 2 — 6,

9-а лінія на житловому масиві, 19-24, 34, 38,

10-а лінія на житловому масиві, 15, 20, 25 — 37,

11-а лінія на житловому масиві, 2, 4, 18 — 35,

12-а лінія на житловому масиві, 19 — 24,

13-а лінія на житловому масиві, 1 — 12,

14-а лінія на житловому масиві, 13 — 23,

15-а лінія на житловому масиві, 1 — 9, 19-а лінія на житловому масиві, 1 — 3а,

22-а лінія на житловому масиві,

23-я лінія на житловому масиві, 2 — 6,

24-а лінія на житловому масиві, 1 — 7,

32-а лінія на житловому масиві, 4,

вул. Капітана Кузнєцова,

просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 61 — 98.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

вул. Абрикосова, 4 — 105,

вул. Дубовий Гай, 2 — 57,

вул. Лігінська, 1 — 22б,

вул. Бориса Едуардса, 28 — 40в,

вул. Рівності, 88-195,

пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,

пров. Абрикосовий, 1 — 43,

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,

пров. Янтарний, 6-8/корп.3,

вул. Дачна, 4/2,

вул. Рибальська, 20,

вул. Айвазовського, 34,

вул. Друга /Чорноморка/, 18б, 20,

вул. Симоненка, 2а.

Роботи до 17:00

вул. Жаботинського, 11 — 57,

вул. Юхима Геллера, 12 — 57,

вул. Одеської громади, 24 — 159,

вул. Леся Курбаса, 15 — 36,

вул. Композитора Глинки, 1 — 20,

пров. Глінки, 2а — 16,

вул. Пілотна, 1а — 32а,

вул. Георгія Липського, 62 — 133ж,

пров. Тупиковий, 1 — 12,

вул. Бригадна, 23 — 55,

вул. Андрія Музички, 7-63,

вул. Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12,

вул. Штурвальна, 15 — 21б.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

вул. Довженко, 8а, 10, 10а,

вул. Решата Аметова, 13, 15,

просп. Шевченка, 11а.

Роботи до 17.00.

вул. Івана Фунтового, 1 — 24а,

вул. Поїздна, 5, 5а, 6,

вул. Шота Руставелі, 35 — 53/корп.1,

пров. Парашутний, 1 — 8б,

пров. Рекордний, 1 — 7

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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