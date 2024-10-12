В Одесі немає світла сьогодні, 12 жовтня — список адрес

Одесити знову залишились без світла — причини
У суботу, 12 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.
Про це у суботу, 12 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- вул. Марсельська, 1 — 20,
- вул. Лесі Українки, 45 — 122,
- вул. Героїв оборони Одеси, 14 — 58,
- вул. Жоліо Кюрі, 5 — 64,
- вул. Бахмутська, 82 — 165,
- вул. Орловська, 1 — 13,
- пров. 1-й Орловський, 2 — 6,
- 9-а лінія на житловому масиві, 19-24, 34, 38,
- 10-а лінія на житловому масиві, 15, 20, 25 — 37,
- 11-а лінія на житловому масиві, 2, 4, 18 — 35,
- 12-а лінія на житловому масиві, 19 — 24,
- 13-а лінія на житловому масиві, 1 — 12,
- 14-а лінія на житловому масиві, 13 — 23,
- 15-а лінія на житловому масиві, 1 — 9, 19-а лінія на житловому масиві, 1 — 3а,
- 22-а лінія на житловому масиві,
- 23-я лінія на житловому масиві, 2 — 6,
- 24-а лінія на житловому масиві, 1 — 7,
- 32-а лінія на житловому масиві, 4,
- вул. Капітана Кузнєцова,
- просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 61 — 98.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- вул. Абрикосова, 4 — 105,
- вул. Дубовий Гай, 2 — 57,
- вул. Лігінська, 1 — 22б,
- вул. Бориса Едуардса, 28 — 40в,
- вул. Рівності, 88-195,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
- пров. Абрикосовий, 1 — 43,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
- вул. Дачна, 4/2,
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Айвазовського, 34,
- вул. Друга /Чорноморка/, 18б, 20,
- вул. Симоненка, 2а.
Роботи до 17:00
- вул. Жаботинського, 11 — 57,
- вул. Юхима Геллера, 12 — 57,
- вул. Одеської громади, 24 — 159,
- вул. Леся Курбаса, 15 — 36,
- вул. Композитора Глинки, 1 — 20,
- пров. Глінки, 2а — 16,
- вул. Пілотна, 1а — 32а,
- вул. Георгія Липського, 62 — 133ж,
- пров. Тупиковий, 1 — 12,
- вул. Бригадна, 23 — 55,
- вул. Андрія Музички, 7-63,
- вул. Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12,
- вул. Штурвальна, 15 — 21б.
Роботи до 19:00
Центральний РЕМ:
- вул. Довженко, 8а, 10, 10а,
- вул. Решата Аметова, 13, 15,
- просп. Шевченка, 11а.
Роботи до 17.00.
- вул. Івана Фунтового, 1 — 24а,
- вул. Поїздна, 5, 5а, 6,
- вул. Шота Руставелі, 35 — 53/корп.1,
- пров. Парашутний, 1 — 8б,
- пров. Рекордний, 1 — 7
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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