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Одесити знову залишились без світла — причини

12 жовтня 2024 09:35
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі немає світла сьогодні, 12 жовтня — список адрес
Енергетик ремонтує обладнання. Фото: Укренерго
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У суботу, 12 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це у суботу, 12 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Північний РЕМ: 

  • вул. Марсельська, 1 — 20,
  • вул. Лесі Українки, 45 — 122,
  • вул. Героїв оборони Одеси, 14 — 58,
  • вул. Жоліо Кюрі, 5 — 64,
  • вул. Бахмутська, 82 — 165,
  • вул. Орловська, 1 — 13,  
  • пров. 1-й Орловський, 2 — 6,
  • 9-а лінія на житловому масиві, 19-24, 34, 38,
  • 10-а лінія на житловому масиві, 15, 20, 25 — 37,
  • 11-а лінія на житловому масиві, 2, 4, 18 — 35,
  • 12-а лінія на житловому масиві, 19 — 24,
  • 13-а лінія на житловому масиві, 1 — 12,
  • 14-а лінія на житловому масиві, 13 — 23,
  • 15-а лінія на житловому масиві, 1 — 9, 19-а лінія на житловому масиві, 1 — 3а,
  • 22-а лінія на житловому масиві,
  • 23-я лінія на житловому масиві, 2 — 6,
  • 24-а лінія на житловому масиві, 1 — 7,
  • 32-а лінія на житловому масиві, 4,
  • вул. Капітана Кузнєцова,
  • просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 61 — 98.

Роботи до 19:00 

Південний РЕМ: 

  • вул. Абрикосова, 4 — 105,
  • вул. Дубовий Гай, 2 — 57,
  • вул. Лігінська, 1 — 22б,
  • вул. Бориса Едуардса, 28 — 40в,
  • вул. Рівності, 88-195,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1 — 43,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
  • вул. Дачна, 4/2,
  • вул. Рибальська, 20,
  • вул. Айвазовського, 34,
  • вул. Друга /Чорноморка/, 18б, 20,
  • вул. Симоненка, 2а. 

Роботи до 17:00 

  • вул. Жаботинського, 11 — 57,
  • вул. Юхима Геллера, 12 — 57,
  • вул. Одеської громади, 24 — 159,
  • вул. Леся Курбаса, 15 — 36,
  • вул. Композитора Глинки, 1 — 20,
  • пров. Глінки, 2а — 16,
  • вул. Пілотна, 1а — 32а,
  • вул. Георгія Липського, 62 — 133ж,
  • пров. Тупиковий, 1 — 12,
  • вул. Бригадна, 23 — 55,
  • вул. Андрія Музички, 7-63,
  • вул. Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12,
  • вул. Штурвальна, 15 — 21б. 

Роботи до 19:00 

Центральний РЕМ:

  • вул. Довженко, 8а, 10, 10а,
  • вул. Решата Аметова, 13, 15,
  • просп. Шевченка, 11а.  

Роботи до 17.00.

  • вул. Івана Фунтового, 1 — 24а,
  • вул. Поїздна, 5, 5а, 6,
  • вул. Шота Руставелі, 35 — 53/корп.1,
  • пров. Парашутний, 1 — 8б,
  • пров. Рекордний, 1 — 7 

Роботи до 19.00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, за якої умови Україна проведе зиму без стабілізаційних відключень світла.

Також мешканцям Києва частково компенсують вартість генераторів. Але не більше визначеної суми.

Одеса Одеська область Укренерго Одеська ОДА Новини Одеси світло

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