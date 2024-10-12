В Одессе нет света сегодня, 12 октября — список адресов

Энергетик ремонтирует оборудование. Фото: Укрэнерго

В субботу, 12 октября, из-за ремонтных работ ДТЭК тысячи одесситов остались без света. Электроснабжение горожанам обещают вернуть к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом в субботу, 12 октября, сообщили в Одесском городском совете.

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Где нет света

Северный РЭС:

ул. Марсельская, 1 — 20,

ул. Леси Украинки, 45 — 122,

ул. Героев обороны Одессы, 14 — 58,

ул. Жолио Кюри, 5 — 64,

ул. Бахмутская, 82 — 165,

ул. Орловская, 1 — 13,

пров. 1-й Орловский, 2 — 6,

9-я линия на жилом массиве, 19 — 24, 34, 38,

10-я линия на жилом массиве, 15, 20, 25 — 37,

11-я линия на жилом массиве, 2, 4, 18 — 35,

12-я линия на жилом массиве, 19 — 24,

13-я линия на жилом массиве, 1 — 12,

14-я линия на жилом массиве, 13 — 23,

15-я линия на жилом массиве, 1 — 9, 19-я линия на жилом массиве, 1-3а,

22-я линия на жилом массиве,

23-я линия на жилом массиве, 2 — 6,

24-я линия на жилом массиве, 1 — 7,

32-я линия на жилом массиве, 4,

ул. Капитана Кузнецова,

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 61 — 98.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

ул. Абрикосовая, 4 — 105,

ул. Дубовая Роща, 2 — 57,

ул. Лигинская, 1 — 22б,

ул. Бориса Эдуардса, 28 — 40в,

ул. Равенства, 88 — 195,

пров. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197,

пров. Абрикосовый, 1 — 43,

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,

пров. Янтарный, 6 — 8/корп.3,

ул. Дачно, 4/2,

ул. Рыболовная, 20,

ул. Айвазовского, 34,

ул. Вторая /Черноморка/, 18б, 20,

ул. Симоненко, 2а.

Работы до 17:00

ул. Жаботинского, 11 — 57,

ул. Ефима Геллера, 12 — 57,

ул. Одесской общины, 24 — 159,

ул. Леся Курбаса, 15 — 36,

ул. Композитора Глинки, 1 — 20,

пров. Глинки, 2а — 16,

ул. Пилотная, 1а — 32а,

ул. Георгия Липского, 62 — 133ж,

пров. Тупиковый, 1 — 12,

ул. Бригадная, 23 — 55,

ул. Андрея Музычки, 7 — 63,

ул. Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12,

ул. Штурвальная, 15 — 21б.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

ул. Довженко, 8а, 10, 10а,

ул. Решета Аметова, 13, 15,

просп. Шевченко, 11а.

Работы до 17:00.

ул. Ивана Фунтового, 1 — 24а,

ул. Поездная, 5, 5а, 6,

ул. Шота Руставели, 35 — 53/корп.1,

пров. Парашютный, 1 — 8б,

пров. Рекордный, 1 — 7

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы сообщали, при каком условии Украина проведет зиму без стабилизационных отключений света.

Также жителям Киева частично компенсируют стоимость генераторов. Но не больше определенной суммы.