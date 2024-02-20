Одесити знову залишилися без світла — адреси

Енергетики ремонтують пошкодження лінії електропередач. Фото: Укренерго

Сьогодні, 20 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

Бреуса — усі будинки;

Композитора Бортнянського (Крісталевського), 1а, 3, 26;

Мальовнича (Скворцова) — усі будинки;

пров. Фруктовий, 1,3,4,5,7,9;

Зелена — усі будинки;

Авіаційна — усі будинки;

Пілотний — усі будинки;

Скісна, 57, 55.

Північний РЕМ:

Пров. Людмили Гінзбург, 29-43;

пров. Оранжерейний — усі будинки;

Хуторська — усі будинки;

Ак. Панкратової — усі будинки;

Хавкіна — усі будинки;

пров. Цементний — усі будинки;

Котляревського — усі будинки;

Кругова — усі будинки;

Хавкіна — усі будинки;

вул. Геологічна, 9, 9а, 23а;

Степова — усі будинки;

пров. Хуторський — усі будинки;

пров. Цементний, 6а;

пров. Шебелинський — усі будинки;

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою.

Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану.

Також ми писали, що українське законодавство передбачає надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг для особливих категорій українців. Відомо, які нормативи діють у 2024 році.