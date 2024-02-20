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Одесситы снова остались без света — адреса

20 февраля 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесситы снова остались без света — адреса
Энергетики ремонтируют повреждения линии электропередачи. Фото: Укрэнерго
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 20 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 20:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

  • Бреуса — все дома;
  • Композитора Бортнянского (Кристалевского), 1а, 3, 26;
  • Живописная (Скворцова) — все дома;
  • пер. Фруктовый, 1,3,4,5,7,9;
  • Зеленая — все дома;
  • Авиационная — все дома;
  • Пилотный — все дома;
  • Косвенная, 57, 55.

Северный РЭС:

  • Пер. Людмилы Гинзбург, 29-43;
  • пер. Оранжерейный — все дома;
  • Хуторская — все дома;
  • Ак. Панкратовой — все дома;
  • Хавкина — все дома;
  • пер. Цементный — все дома;
  • Котляревского — все дома;
  • Круговая — все дома;
  • Хавкина — все дома;
  • ул. Геологическая, 9, 9а, 23а;
  • Степная — все дома;
  • пер. Хуторской — все дома;
  • пер. Цементный, 6а;
  • пер. Шебелинский — все дома;
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу.

Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.

Также мы писали, что украинское законодательство предусматривает предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для особых категорий украинцев. Известно, какие нормативы действуют в 2024 году.

коммунальные услуги
Одесса
электроэнергия
Новости Одессы
ДТЭК
отключения света

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