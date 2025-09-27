Відео
Головна Одеса Одеситів не пускають до Румунії без нового документа — що відомо

Одеситів не пускають до Румунії без нового документа — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 18:31
В’їзд до Румунії для українців: нові правила 2025
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: porom.org

Румунія змінила правила перетину кордону для українських водіїв. Тепер без довідки про технічний стан автомобіля прикордонники розвертають назад. Нововведення стосується як легкових, так і вантажних машин і вже діє. Тож тим, хто планує подорож або транзит через сусідню країну, варто підготуватися заздалегідь.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Читайте також:

Сертифікат техогляду авто

Українські водії, які планують їхати до Румунії, мають бути особливо уважними, адже без довідки про технічний стан автомобіля в країну не впустять. Причому це стосується не лише водіїв, які перетинають кордон на короткий термін, а й тих, хто їде транзитом.

Сертифікат техогляду — це офіційний документ, який підтверджує, що авто справне та відповідає всім нормам безпеки. Його можна отримати лише після перевірки на сертифікованій станції. Техніки обов’язково перевіряють гальма, шини, освітлення, вихлопні гази та інші ключові системи.

Які документи потрібні на кордоні

Окрім довідки про техогляд, для в’їзду до Румунії вам потрібно мати:

  • біометричний паспорт або візу;
  • документи на авто;
  • медичну страховку;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);
  • військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років);
  • довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Також важливо знати про обмеження: заборонено ввозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, тварин без дозволів, піратські товари та готівку понад 10 000 євро без декларування.

Нагадаємо, ми повідомляли, що для безперешкодного перетину кордону в жовтні 2025 року українці мають знати актуальні правила, які стосуються валюти, готівки для перебування в ЄС, нової системи в’їзду, наявності обов’язкових документів тощо. Також писали, чи вдасться покинути територію держави з кредитними боргами.

Одеса Румунія Одеська область
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
