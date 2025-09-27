Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні

Затори до Молдови. Фото ілюстративне: кадр з відео

Суботній ранок на трасі Одеса-Рені знову перетворився на справжнє випробування для водіїв. На шляху до молдовського кордону черги зросли, особливо біля Паланки. Рух у цьому напрямку суттєво ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори на Паланку

Уранці, 27 вересня, у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали про актуальні правила для безперешкодного перетину кордону в жовтні 2025 року. Також повідомляли, що на Одещині жінка за гроші одружувалася з військовослужбовцями, щоб ті могли звільнитися зі служби та виїхати за кордон.