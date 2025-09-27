Відео
Україна
Відео

Головна Одеса Черги на кордоні — траса Одеса-Рені вранці знову в заторах

Черги на кордоні — траса Одеса-Рені вранці знову в заторах

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 09:19
Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні
Затори до Молдови. Фото ілюстративне: кадр з відео

Суботній ранок на трасі Одеса-Рені знову перетворився на справжнє випробування для водіїв. На шляху до молдовського кордону черги зросли, особливо біля Паланки. Рух у цьому напрямку суттєво ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Уранці, 27 вересня, у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Черги на кордоні — траса Одеса-Рені вранці знову в заторах - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали про актуальні правила для безперешкодного перетину кордону в жовтні 2025 року. Також повідомляли, що на Одещині жінка за гроші одружувалася з військовослужбовцями, щоб ті могли звільнитися зі служби та виїхати за кордон.

Молдова Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
