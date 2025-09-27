Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні

Черги на кордоні — траса Одеса-Рені вранці знову в заторах
Суботній ранок на трасі Одеса-Рені знову перетворився на справжнє випробування для водіїв. На шляху до молдовського кордону черги зросли, особливо біля Паланки. Рух у цьому напрямку суттєво ускладнений.
Затори на Паланку
Уранці, 27 вересня, у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.
