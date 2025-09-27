Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе

Пробки до Молдовы. Фото иллюстративное: кадр из видео

Субботнее утро на трассе Одесса-Рени снова превратилось в настоящее испытание для водителей. На пути к молдавской границе очереди выросли, особенно возле Паланки. Движение в этом направлении существенно затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланке

Утром, 27 сентября, в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей также не наблюдается.

Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

