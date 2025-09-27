Видео
Главная Одесса Очереди на границе — трасса Одесса-Рени утром снова в пробках

Очереди на границе — трасса Одесса-Рени утром снова в пробках

Дата публикации 27 сентября 2025 09:19
Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе
Пробки до Молдовы. Фото иллюстративное: кадр из видео

Субботнее утро на трассе Одесса-Рени снова превратилось в настоящее испытание для водителей. На пути к молдавской границе очереди выросли, особенно возле Паланки. Движение в этом направлении существенно затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланке

Утром, 27 сентября, в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей также не наблюдается.

Черги на кордоні — траса Одеса-Рені вранці знову в заторах - фото 1
Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы писали об актуальных правилах для беспрепятственного пересечения границы в октябре 2025 года. Также сообщали, что в Одесской области женщина за деньги выходила замуж за военнослужащих, чтобы те могли уволиться со службы и выехать за границу.

Молдова Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
