Главная Одесса Выезд в Молдову усложнен — ​​проезд по трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову усложнен — ​​проезд по трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 12:36
Пробки на трассе Одесса-Рени 26 сентября из-за массового выезда хасидов после Рош ха-Шана
Пограничник проверяет документы водителя. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 26 сентября, на трассе Одесса-Рени по дороге к границе с Молдовой образовались немалые очереди. Причина — массовые выезды хасидов после празднования Рош ха-Шана в Умани. Также есть локальные пробки и на выезде в Румынию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

Движение в направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока затруднено из-за большого скопления автомобилей и автобусов. Тягучки наблюдаются на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского национального парка, а также непосредственно рядом с самим КПП. На границе собралось много хасидов, из-за чего очереди движутся медленно и ожидание может длиться несколько часов. По навигационным системам, доезд до пункта пропуска займет более часа, однако время на прохождение контроля значительно превысит этот показатель. Утром водители ждали по несколько часов, чтобы пройти пункты пропуска.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в направлении Орловки на международной трассе М-15 также затруднено из-за пробок возле пункта пропуска "Паланка". Сегодня путешествие от КПП "Паланка" до границы на Дунае может занять почти 4 часа. Кроме того, на самом пункте пропуска наблюдается значительное скопление автомобилей.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На маршруте в Рени также образовались пробки возле границы с Молдовой. После прохождения пункта пропуска "Паланка" время в пути может достигать около 4,5 часов. Кроме того, задержки наблюдаются и непосредственно на границе в Рени.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы писали о том, стоит ли покупать Mazda 3 с пробегом. Также мы сообщали о том, в каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег.

Одесса авто Одесская область пробки хасиды Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
