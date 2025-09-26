Пробки на трассе Одесса-Рени 26 сентября из-за массового выезда хасидов после Рош ха-Шана

Пограничник проверяет документы водителя. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 26 сентября, на трассе Одесса-Рени по дороге к границе с Молдовой образовались немалые очереди. Причина — массовые выезды хасидов после празднования Рош ха-Шана в Умани. Также есть локальные пробки и на выезде в Румынию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Движение в направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока затруднено из-за большого скопления автомобилей и автобусов. Тягучки наблюдаются на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского национального парка, а также непосредственно рядом с самим КПП. На границе собралось много хасидов, из-за чего очереди движутся медленно и ожидание может длиться несколько часов. По навигационным системам, доезд до пункта пропуска займет более часа, однако время на прохождение контроля значительно превысит этот показатель. Утром водители ждали по несколько часов, чтобы пройти пункты пропуска.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в направлении Орловки на международной трассе М-15 также затруднено из-за пробок возле пункта пропуска "Паланка". Сегодня путешествие от КПП "Паланка" до границы на Дунае может занять почти 4 часа. Кроме того, на самом пункте пропуска наблюдается значительное скопление автомобилей.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На маршруте в Рени также образовались пробки возле границы с Молдовой. После прохождения пункта пропуска "Паланка" время в пути может достигать около 4,5 часов. Кроме того, задержки наблюдаются и непосредственно на границе в Рени.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

