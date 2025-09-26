Відео
Головна Одеса Виїзд до Молдови ускладнений — проїзд по трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови ускладнений — проїзд по трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 12:36
Затори на трасі Одеса-Рені 26 вересня через масовий виїзд хасидів після Рош га-Шана
Прикордонник перевіряє документи водія. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 26 вересня, на трасі Одеса-Рені по дорозі до кордону з Молдовою утворилися чималі черги. Причина — масові виїзди хасидів після святкування Рош га-Шана в Умані. Також є локальні затори і на виїзді до Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Рух у напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі ускладнений через велике скупчення автомобілів та автобусів. Тягучки спостерігаються на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського національного парку, а також безпосередньо поруч із самим КПП. На кордоні зібралося багато хасидів, через що черги рухаються повільно й очікування може тривати кілька годин. За навігаційними системами, доїзд до пункту пропуску займе понад годину, проте час на проходження контролю значно перевищить цей показник. Зранку водії чекали по декілька годин, аби пройти пункти пропуску.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у напрямку Орлівки на міжнародній трасі М-15 також ускладнений через затори біля пункту пропуску "Паланка". Сьогодні подорож від КПП "Паланка" до кордону на Дунаї може зайняти майже 4 години. Крім того, на самому пункті пропуску спостерігається значне скупчення автомобілів.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На маршруті до Рені також утворилися затори біля кордону з Молдовою. Після проходження пункту пропуску "Паланка" час у дорозі може сягати близько 4,5 години. Крім того, затримки спостерігаються і безпосередньо на кордоні в Рені.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали про те, чи варто купувати Mazda 3 з пробігом. Також ми повідомляли про те, в яких вживаних авто найчастіше скручують пробіг.

Одеса авто Одеська область затори хасиди Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
