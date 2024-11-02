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В Одесі очікується сильний вітер — яка погода буде сьогодні

2 листопада 2024 06:03
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на 2 листопада
Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 2 листопада, в Одесі зберігатиметься прохолодна погода. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру, отож, варто бути обережними.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 2 листопада 

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +9...+11 °С, вдень +17...+19 °С.
  • Температура морської води +14...+15 °С.
Останні жовтневі дні — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 1
Погода на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 2 листопада

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С.
  • Температура морської води +14...+15 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Останні жовтневі дні — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Що робити під час сильного вітру

  • всі вікна будинків щільно закрийте, приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці тримайтеся далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • не паркуйтеся поруч з великими деревами, особливо тополями, великими рекламними щитами, а також у дворах, де багато захаращених балконів з кустарним склінням, навісами, антенами, супутниковими тарілками,

Нагадаємо, значне погіршення погоди завтра буде і в Києві. Також у низці областей різко знизиться температура. 

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