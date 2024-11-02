Прогноз погоди в Одесі на 2 листопада

Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 2 листопада, в Одесі зберігатиметься прохолодна погода. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру, отож, варто бути обережними.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 2 листопада

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +9...+11 °С, вдень +17...+19 °С.

Температура морської води +14...+15 °С.

Погода на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 2 листопада

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С.

Температура морської води +14...+15 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Що робити під час сильного вітру

всі вікна будинків щільно закрийте, приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці тримайтеся далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

не паркуйтеся поруч з великими деревами, особливо тополями, великими рекламними щитами, а також у дворах, де багато захаращених балконів з кустарним склінням, навісами, антенами, супутниковими тарілками,

Нагадаємо, значне погіршення погоди завтра буде і в Києві. Також у низці областей різко знизиться температура.