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В Одессе ожидается сильный ветер — какая погода будет сегодня

2 ноября 2024 06:03
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на 2 ноября.
Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В субботу, 2 ноября, в Одессе будет прохладная погода. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, поэтому следует быть осторожными.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 2 ноября.

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +9...+11°С, днем +17...+19°С.
  • Температура морской воды +14...+15°С.
Последние октябрьские дни — прогноз погоды в Одессе на завтра.
Погода на берегу. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 2 ноября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +6...+11°С, днем +14...+19°С.
  • Температура морской воды +14...+15 °С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Последние октябрьские дни — прогноз погоды в Одессе на завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Что делать во время сильного ветра

  • все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • не паркуйтесь рядом с большими деревьями, особенно тополями, большими рекламными щитами, а также во дворах, где много загроможденных балконов с кустарным остеклением, навесами, антеннами, спутниковыми тарелками,

Напомним, значительное ухудшение погоды будет и в Киеве. Также в ряде областей резко снизится температура.

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