Прогноз погоды в Одессе на 2 ноября.

Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 2 ноября, в Одессе будет прохладная погода. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, поэтому следует быть осторожными.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 2 ноября.

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +9...+11°С, днем +17...+19°С.

Температура морской воды +14...+15°С.

Погода на берегу. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 2 ноября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +6...+11°С, днем +14...+19°С.

Температура морской воды +14...+15 °С.

На автодорогах области видимость добра.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Что делать во время сильного ветра

все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

не паркуйтесь рядом с большими деревьями, особенно тополями, большими рекламными щитами, а также во дворах, где много загроможденных балконов с кустарным остеклением, навесами, антеннами, спутниковыми тарелками,

Напомним, значительное ухудшение погоды будет и в Киеве. Также в ряде областей резко снизится температура.