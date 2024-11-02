Прогноз погоды в Одессе на 2 ноября.

В Одессе ожидается сильный ветер — какая погода будет сегодня
2 ноября 2024 06:03
Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В субботу, 2 ноября, в Одессе будет прохладная погода. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, поэтому следует быть осторожными.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе на 2 ноября.
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +9...+11°С, днем +17...+19°С.
- Температура морской воды +14...+15°С.
Погода в Одесской области 2 ноября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +6...+11°С, днем +14...+19°С.
- Температура морской воды +14...+15 °С.
- На автодорогах области видимость добра.
Что делать во время сильного ветра
- все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- не паркуйтесь рядом с большими деревьями, особенно тополями, большими рекламными щитами, а также во дворах, где много загроможденных балконов с кустарным остеклением, навесами, антеннами, спутниковыми тарелками,
Напомним, значительное ухудшение погоды будет и в Киеве. Также в ряде областей резко снизится температура.
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