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Одеситів попередили про потепління — якою буде погода

6 лютого 2024 06:28
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 лютого
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 6 лютого в Одесі очікується стрімке потепління. Стовпчики термометрів сягнуть +14 °С, водночас залишатиметься сильний вітер. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
  • Вітер західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6..+7 °С, вдень +9..+13 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів, лише вночі місцями невеликий дощ.
  • Вітер західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +4..+8 °С, вдень +7..+14 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 6 лютого

Українців потішить погода в Україні у вівторок, 6 лютого. Вона буде теплою, але водночас вологою з поривами вітру. Температура повітря в деяких областях досягне позначки +15 °С.

 

 

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