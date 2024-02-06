Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 лютого

Одеситів попередили про потепління — якою буде погода
6 лютого 2024 06:28
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 6 лютого в Одесі очікується стрімке потепління. Стовпчики термометрів сягнуть +14 °С, водночас залишатиметься сильний вітер. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +6..+7 °С, вдень +9..+13 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів, лише вночі місцями невеликий дощ.
- Вітер західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +4..+8 °С, вдень +7..+14 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 6 лютого
Українців потішить погода в Україні у вівторок, 6 лютого. Вона буде теплою, але водночас вологою з поривами вітру. Температура повітря в деяких областях досягне позначки +15 °С.
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