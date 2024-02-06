Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 лютого

Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 лютого в Одесі очікується стрімке потепління. Стовпчики термометрів сягнуть +14 °С, водночас залишатиметься сильний вітер. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6..+7 °С, вдень +9..+13 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів, лише вночі місцями невеликий дощ.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +4..+8 °С, вдень +7..+14 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

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