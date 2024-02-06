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Одесситов предупредили о потеплении — какой будет погода

6 февраля 2024 06:28
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 февраля.
Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 6 февраля, в Одессе ожидается стремительное потепление. Столбики термометров достигнут +14 °С, в то же время будет сильный ветер. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
  • Ветер западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +6..+7 °С, днем +9..+13 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь.
  • Ветер западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +4..+8 °С, днем +7..+14 °С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 6 февраля

Украинцев порадует погода в Украине во вторник, 6 февраля. Она будет теплой, но в то же время влажной с порывами ветра. Температура воздуха в некоторых областях достигнет отметки +15 °С.

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