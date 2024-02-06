Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 февраля.

Одесситов предупредили о потеплении — какой будет погода
6 февраля 2024 06:28
Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 6 февраля, в Одессе ожидается стремительное потепление. Столбики термометров достигнут +14 °С, в то же время будет сильный ветер. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +6..+7 °С, днем +9..+13 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь.
- Ветер западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +4..+8 °С, днем +7..+14 °С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 6 февраля
Украинцев порадует погода в Украине во вторник, 6 февраля. Она будет теплой, но в то же время влажной с порывами ветра. Температура воздуха в некоторых областях достигнет отметки +15 °С.
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