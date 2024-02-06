Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 февраля.

Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 февраля, в Одессе ожидается стремительное потепление. Столбики термометров достигнут +14 °С, в то же время будет сильный ветер. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +6..+7 °С, днем +9..+13 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +4..+8 °С, днем +7..+14 °С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 6 февраля

Украинцев порадует погода в Украине во вторник, 6 февраля. Она будет теплой, но в то же время влажной с порывами ветра. Температура воздуха в некоторых областях достигнет отметки +15 °С.