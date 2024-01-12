Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 січня

Люди гуляють на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 січня, в Одесі зберігатиметься стабільно морозна погода. Синоптики прогнозують пориви сильного північно-західного вітру до 17 м/с. Однак опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вночі невеликий сніг.

Ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі -7...-6 °С, вдень -6...-5 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі та вранці невеликий сніг.

Ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви, 15-17 м/с.

Температура вночі -9...-5 °С, вдень -2...+1 °С.

На автошляхах області ожеледиця, вночі місцями видимість під час снігу 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 12 січня

Сьогодні температурні показники опустяться до позначок -7...-12 °С, а у Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській областях до -14 °С.

Очікується помірний північно-західний вітер, який іноді досягає сильних поривів.

Також наступної ночі снігопади накриють західні, центральні райони, південні та східні території. У північних областях ніч обіцяє без опадів.