Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 января.

Одесситов предупредили о сильном ветре и морозе на сегодня
12 января 2024 06:25
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 12 января, в Одессе сохраняется стабильно морозная погода. Синоптики прогнозируют порывы сильного северо-западного ветра до 17 м/с. Однако осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой снег.
- Гололедица.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью -7...-6°С, днем -6...-5°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью и утром небольшой снег.
- Гололедица.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.
- Температура ночью -9...-5°С, днем -2...+1°С.
- На дорогах области гололедица, ночью местами видимость во время снега 1-2 км.
Погода в Украине 12 января
Сегодня температурные показатели опустятся до -7...-12 °С, а в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях до -14 °С.
Ожидается умеренный северо-западный ветер, иногда достигающий сильных порывов.
Также в следующую ночь снегопады накроют западные, центральные районы, южные и восточные территории. В северных областях ночь обещает без осадков.
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