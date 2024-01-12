Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 января.

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 12 января, в Одессе сохраняется стабильно морозная погода. Синоптики прогнозируют порывы сильного северо-западного ветра до 17 м/с. Однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой снег.

Гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью -7...-6°С, днем -6...-5°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью и утром небольшой снег.

Гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью -9...-5°С, днем -2...+1°С.

На дорогах области гололедица, ночью местами видимость во время снега 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 12 января

Сегодня температурные показатели опустятся до -7...-12 °С, а в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях до -14 °С.

Ожидается умеренный северо-западный ветер, иногда достигающий сильных порывов.

Также в следующую ночь снегопады накроют западные, центральные районы, южные и восточные территории. В северных областях ночь обещает без осадков.