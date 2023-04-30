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Одеситів попередили про вилучення паперових грошей з обігу: яких саме

30 квітня 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеситів попередили про вилучення паперових грошей з обігу
Готівка з монет та паперових грошей. Фото: Мінфін
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Нацбанк починає вилучати деякі банкноти з обігу. Це пов'язано з прагненням покращити якість готівки.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

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Як підкреслили фінансисти, спеціально обмінювати гроші в банках не потрібно, запланована поступова заміна.

"Банки не видаватимуть такі банкноти з кас і не поповнюватимуть ними банкомати. Їх вилучать з обігу і передадуть до Національного банку для подальшої утилізації", — йдеться у повідомленні НБУ.

Які саме купюри вилучать

Національний банк України має намір повністю вилучити з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 гривень зразків 2003-2007 років.

Як уточнюють в НБУ, 5 і 10 паперових грн замінять на монети зразка 2018 року. А 20 і 100 грн будуть в обігу тільки нового зразка.

Також у банку зазначають, що розрахуватися такими банкнотами люди можуть продовжувати без обмежень.

Нагадаємо, Національний банк з 25 квітня випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного. Ці банкноти перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску.

Також в Україні напередодні роковин повномасштабної російської агресій презентував пам'ятну купюру "Пам'ятаємо! Не пробачимо!". Банкнота номіналом у 20 грн, яка присвячена боротьбі українців проти російської окупації, виконана в унікальному вертикальному стилі, не притаманному класичним банкнотам України.

 

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