Одеситів попередили про вилучення паперових грошей з обігу

Готівка з монет та паперових грошей. Фото: Мінфін

Нацбанк починає вилучати деякі банкноти з обігу. Це пов'язано з прагненням покращити якість готівки.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Читайте також:

Як підкреслили фінансисти, спеціально обмінювати гроші в банках не потрібно, запланована поступова заміна.

"Банки не видаватимуть такі банкноти з кас і не поповнюватимуть ними банкомати. Їх вилучать з обігу і передадуть до Національного банку для подальшої утилізації", — йдеться у повідомленні НБУ.

Які саме купюри вилучать

Національний банк України має намір повністю вилучити з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 гривень зразків 2003-2007 років.

Як уточнюють в НБУ, 5 і 10 паперових грн замінять на монети зразка 2018 року. А 20 і 100 грн будуть в обігу тільки нового зразка.

Також у банку зазначають, що розрахуватися такими банкнотами люди можуть продовжувати без обмежень.

Нагадаємо, Національний банк з 25 квітня випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови НБУ Андрія Пишного. Ці банкноти перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску.

Також в Україні напередодні роковин повномасштабної російської агресій презентував пам'ятну купюру "Пам'ятаємо! Не пробачимо!". Банкнота номіналом у 20 грн, яка присвячена боротьбі українців проти російської окупації, виконана в унікальному вертикальному стилі, не притаманному класичним банкнотам України.