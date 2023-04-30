Одесситов предупредили об изъятии бумажных денег из обращения: каких именно
Нацбанк начинает изымать некоторые банкноты из обращения. Это связано со стремлением улучшить качество наличных денег.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
Как подчеркнули финансисты, специально обменивать деньги в банках не нужно, запланирована постепенная замена.
"Банки не будут выдавать такие банкноты из касс и не будут пополнять ими банкоматы. Их изъят из обращения и передадут в Национальный банк для последующей утилизации", — говорится в сообщении НБУ.
Какие именно купюры изымут
Национальный банк Украины намерен полностью изъять из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов.
Как уточняют в НБУ, 5 и 10 бумажных грн заменят монетами образца 2018 года. А 20 и 100 грн будут в обращении только нового образца.
Также в банке отмечают, что рассчитаться такими банкнотами люди могут продолжать без ограничений.
Напомним, Национальный банк с 25 апреля выпускает в обращение банкноты номиналом в 500 гривен образца 2015 года с подписью главы НБУ Андрея Пышного. Эти банкноты будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска.
Также в Украине накануне годовщины полномасштабной российской агрессии презентовал памятную купюру "Помним! Не простим!". Банкнота номиналом в 20 грн, посвященная борьбе украинцев против российской оккупации, выполнена в уникальном вертикальном стиле, не присущем классическим банкнотам Украины.