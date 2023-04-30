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Одесситов предупредили об изъятии бумажных денег из обращения: каких именно

30 апреля 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситов предупредили об изъятии бумажных денег из обращения
Наличные монеты и бумажные деньги. Фото: Минфин
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Нацбанк начинает изымать некоторые банкноты из обращения. Это связано со стремлением улучшить качество наличных денег.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

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Как подчеркнули финансисты, специально обменивать деньги в банках не нужно, запланирована постепенная замена.

"Банки не будут выдавать такие банкноты из касс и не будут пополнять ими банкоматы. Их изъят из обращения и передадут в Национальный банк для последующей утилизации", — говорится в сообщении НБУ.

Какие именно купюры изымут

Национальный банк Украины намерен полностью изъять из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов.

Как уточняют в НБУ, 5 и 10 бумажных грн заменят монетами образца 2018 года. А 20 и 100 грн будут в обращении только нового образца.

Также в банке отмечают, что рассчитаться такими банкнотами люди могут продолжать без ограничений.

Напомним, Национальный банк с 25 апреля выпускает в обращение банкноты номиналом в 500 гривен образца 2015 года с подписью главы НБУ Андрея Пышного. Эти банкноты будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска.

Также в Украине накануне годовщины полномасштабной российской агрессии презентовал памятную купюру "Помним! Не простим!". Банкнота номиналом в 20 грн, посвященная борьбе украинцев против российской оккупации, выполнена в уникальном вертикальном стиле, не присущем классическим банкнотам Украины.

 

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