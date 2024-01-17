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Одеситів попередили про зміни в погоді сьогодні

17 січня 2024 06:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 січня
Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 17 січня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, без прояснень. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви південно-західного вітру до 12 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці ожеледиця.
  • Вітер вночі південно-західний, 3-8 м/с, вдень південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі -1...+2 °С., вдень +3...+6 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці ожеледиця.
  • Вітер вночі південно-західний, 3-8 м/с, вдень південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +1...+3 °С., вдень +1...+3 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці ожеледиця, місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 17 січня

Найближчої ночі буде -12...-7 °С, на півночі місцями до -14 °С. Вдень — -8...-3 °С, а у південній частині 0...+4 °С. Внаслідок морозів в Україні посилиться ожеледиця.

У західних областях очікуються сильні пориви південного та південно-східного вітру, на півночі — рвучкий, але загалом помірний.

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