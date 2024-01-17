Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 січня

Одеситів попередили про зміни в погоді сьогодні
17 січня 2024 06:33
Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 17 січня, в Одесі очікується переважно хмарна погода, без прояснень. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви південно-західного вітру до 12 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Без опадів.
- Вночі та вранці ожеледиця.
- Вітер вночі південно-західний, 3-8 м/с, вдень південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі -1...+2 °С., вдень +3...+6 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без опадів.
- Вночі та вранці ожеледиця.
- Вітер вночі південно-західний, 3-8 м/с, вдень південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +1...+3 °С., вдень +1...+3 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці ожеледиця, місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 17 січня
Найближчої ночі буде -12...-7 °С, на півночі місцями до -14 °С. Вдень — -8...-3 °С, а у південній частині 0...+4 °С. Внаслідок морозів в Україні посилиться ожеледиця.
У західних областях очікуються сильні пориви південного та південно-східного вітру, на півночі — рвучкий, але загалом помірний.
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