Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 января.

Одесситов предупредили об изменениях в погоде сегодня
17 января 2024 06:33
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 17 января, в Одессе ожидается облачная погода, без прояснений. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы юго-западного ветра до 12 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ночью и утром гололедица.
- Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью -1...+2°С., днем +3...+6°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ночью и утром гололедица.
- Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +1...+3°С., днем +1...+3°С.
- На автодорогах области ночью и утром гололедица, местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 17 января
В ближайшую ночь будет -12...-7 °С, на севере местами до -14 °С. Днем -8...-3°С, а в южной части 0...+4°С. В результате морозов в Украине усилится гололедица.
В западных областях ожидаются сильные порывы южного и юго-восточного ветра, на севере — порывистый, но в целом умеренный.
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