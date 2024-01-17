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Одесситов предупредили об изменениях в погоде сегодня

17 января 2024 06:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 января.
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 17 января, в Одессе ожидается облачная погода, без прояснений. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы юго-западного ветра до 12 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром гололедица.
  • Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью -1...+2°С., днем +3...+6°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром гололедица.
  • Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +1...+3°С., днем +1...+3°С.
  • На автодорогах области ночью и утром гололедица, местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 17 января

В ближайшую ночь будет -12...-7 °С, на севере местами до -14 °С. Днем -8...-3°С, а в южной части 0...+4°С. В результате морозов в Украине усилится гололедица.

В западных областях ожидаются сильные порывы южного и юго-восточного ветра, на севере — порывистый, но в целом умеренный.

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