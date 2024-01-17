Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 января.

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 января, в Одессе ожидается облачная погода, без прояснений. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы юго-западного ветра до 12 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ночью и утром гололедица.

Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью -1...+2°С., днем +3...+6°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ночью и утром гололедица.

Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +1...+3°С., днем +1...+3°С.

На автодорогах области ночью и утром гололедица, местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 17 января

В ближайшую ночь будет -12...-7 °С, на севере местами до -14 °С. Днем -8...-3°С, а в южной части 0...+4°С. В результате морозов в Украине усилится гололедица.

В западных областях ожидаются сильные порывы южного и юго-восточного ветра, на севере — порывистый, но в целом умеренный.